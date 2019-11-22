與移工溝通「聽攏嘸」 北市推長照鐵三角

2019-11-22 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



全台20萬移工照顧大軍支撐我國照顧系統，文化大學社福系教授陳正芬分析，北市的長照家庭中，雇主最期待移工的語言程度能夠提升，其次為照顧技巧以及飲食烹調方式配合，而從移工照顧長輩的工作內容中，鮮少有專業護理項目，使移工與雇主之間的期待有所落差，溝通落差上也是移工容易逃跑、使雇主無法安心上班等。為此，北市推出聘僱移工家庭安心支持計畫以穩固家庭照顧。

陳正芬表示，台北市目前約有48％的長照家庭仰賴移工，從這些家庭中分析，雇主與移工對於彼此的期待有一定的落差。雇主期待移工語言程度能夠提升，占整體的5成8，照顧技巧占2成5、飲食烹調方式的配合占1成6。

反觀來台照顧失能長輩的移工，主要工作以陪伴為最大宗占所有工作中的8成8，其次為煮飯給被照顧者占8成5、做家事打掃占7成9，陪同外出占7成5、協助洗澡占7成，較少有專業護理項目，如餵食或管灌僅占1成4、處理傷口或三管照顧不到一成。

陳正芬表示，高達8成5的移工沒辦法每周休假，且有5成以上沒有獨立睡覺的休息空間。雙方的期待與落差都會造成聘僱爭議，目前長照2.0對於移工長照家庭有提供喘息服務等，但近9成不曉得。

台北市推出的聘僱移工家庭安心支持計畫，是主動挖掘有溝通障礙的移工長照家庭，由社工搭配通譯到宅關懷，除了協助雙方溝通以外，也能介入長照資源進入，達到雙贏的效果。

家總秘書長陳景寧表示，移工長照家庭中需要被關懷的對象有兩個，一是雇主、另一是移工，若雇主沒有對移工有正確的觀念，就沒辦法達到友善就業環境，移工適度的喘息也是必要的，目前在語言溝通有問題的情況下，政府適時的介入是好的，但是現在仍缺乏移工心理協談或是支持性的團體，後續待政府能出手培力。

中華民國人力仲介協會常務理事楊玉珠表示，移工語言或是照顧能力，多數移工在自己的國家就有做一定的訓練，但近年發現菲律賓的訓練時數僅100小時，印尼雖有600小時，但上課內容的扎實程度與過往相差甚遠，主要是若要來台的移工，訓練費用得由移工自己支付，日本、韓國則是使用者付費，才會使能力節節下降。

至於移工休假的部分，楊玉珠說，移工來台的目的沒有別的就是賺錢，有時希望加班能多賺點錢，但語言不通難以與雇主溝通，最後出現落跑的形況，提升語言能力，多數的仲介中心都是透過家訪或是開課協助他們。