影╱動保團體籲禁用格子籠雞蛋 鼎泰豐：持續評估

2019-11-22 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



「讓雞展翅國際聯盟」今天向知名餐廳「鼎泰豐」發起全球抗議行動。來自13國家、17個動保組織到永康商圈的鼎泰豐，要求制定「非籠飼雞蛋」採購政策，在全球160家門店裡，全面100%使用「非籠飼雞蛋」，停止使用殘虐母雞身心的格子籠雞蛋。

鼎泰豐發出聲明稿指出，餐廳一切遵照政府食品衛生法規，目前使用雞蛋包括國家CAS認證的大成富源畜牧場，採用密閉水簾畜舍，雞舍溫度、濕度、通風、光照都經過嚴格控管，通過HACCP及ISO22000國際驗證；還有德豐牧場的非籠飼雞蛋。所有蛋品入場洗選都經過嚴格品質檢驗作業，確保品質安全。

鼎泰豐說，在客觀條件許可下，持續評估逐步增加使用非籠飼雞蛋。

為何針對鼎泰豐？讓雞展翅國際聯盟成員台灣動物社會研究會說，去年開始與鼎泰豐台灣總公司溝通，將雞蛋食材逐步改為「非籠飼雞蛋」，去年9月鼎泰豐表示今年會先從「蛋花湯」及部分餐點開始測試。但經歷一年多溝通，鼎泰豐以成本、試菜、顧客意見等理由，未明確回應「非籠飼雞蛋」的採購政策與落實期程。

動社說，鼎泰豐英國門店已100％採用非籠飼雞蛋，美國供應商Sysco更承諾2025年停止使用格子籠雞蛋。從未要求鼎泰豐一步到位，而是希望明確制定全球門市的非籠飼雞蛋政策及期程，不能理解為何一再拖延。

讓雞展翅國際聯盟總監Alexandria Beck說，全球有數億蛋雞正在痛苦受虐，產業必須做出真正的改變。

動社指出，鼎泰豐全球絕大多數門店使用的雞蛋，幾乎全來自將母雞關在骯髒、窄小籠內的格子籠牧場。三到四隻母雞一輩子被囚禁在A4大小的籠子裡，吃喝拉撒都在籠內，狹窄的空間迫使牠們互相踩踏、攻擊，一輩子不曾走踏到地面上，更無法張開翅膀梳理羽翼。