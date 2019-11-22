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日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 16:22聯合新聞網 綜合報導

日本東京開了一家「肯德基吃到飽餐廳」。圖擷自livedoor news
日本東京開了一家「肯德基吃到飽餐廳」。圖擷自livedoor news
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知名連鎖速食店「肯德基」向來以炸雞聞名，但其他品項的餐點也深受不少消費者喜愛。一位女網友近期在網上發文，表示自己發現在日本東京有一間「肯德基吃到飽」的店，裡面除了有炸雞外，還有披薩、可頌、咖哩等菜色，但有眼尖的網友發現眾多的餐點內少了一味，引發熱議。

原PO於20日在「Dcard」上發文，表示自己近期發現了一家位在東京的肯德基吃到飽餐廳，裡頭除了有速食店的熱門菜單，還有很多和日本當地融合的特色美食，至於價格的部分，上午11點到下午5點的午餐時間，成人一位1980日元 (新台幣約548元)，晚餐時間則是2580日元 (新台幣約701元)，用餐時間限制80分鐘，讓原PO相當心動，並說「有人也跟我一樣想試試看的嗎？」

肯德基吃到飽餐廳內除了有速食店的熱門菜單，還有很多和日本當地融合的特色美食。。圖...
肯德基吃到飽餐廳內除了有速食店的熱門菜單，還有很多和日本當地融合的特色美食。。圖擷自livedoor news
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對此，許多網友紛紛留言，「很便宜欸！可惡好想去。」、「衝啊！不過好遠喔，坐到南町田要一個鐘頭。」、「好想去唷！雖然滿像必勝客吃到飽～哈」、「太划算了吧！我一個人吃都比這個貴了……」，而有眼尖的網友也發現餐點裡並沒有蛋塔，讓不少人崩潰留言「日本肯德基『沒、有、賣、蛋、塔』，我下個月回台灣一定要點一盒來吃。」、「居然沒有蛋塔！吃肯德基就是要吃蛋塔阿！」、「這不是我的肯德基！」、「蛋撻才是肯德基的本體啊⋯⋯」。

但也有網友表示日本的肯德基並沒有台灣的好吃，「在日快兩年，我還是想說日本肯德基真的難吃到爆，怎麼會跟在台灣吃的炸雞差這麼多。」、「日本肯德基真的不是一般的不好吃，無論何種品項、吃到飽餐廳、一般店面都是。」、「日本ㄉ肯德基超難吃，每次經過都沒人在排隊。」、「日本留學生來了，日本肯德基超難吃，雞肉超乾」。

肯德基吃到飽速食Dcard東京

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