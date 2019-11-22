逾百名傷造口師照料患者 專家籲病友別再悶在家中了

2019-11-22 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



飲食西化、生活習慣改變，國人罹患大腸直腸癌、膀胱癌的比例增加，多數手術患者無法避免「腸造口手術」，排泄出口從原本的肛門、尿道移至肚皮，使患者心理存在著莫大的恐慌，老一輩的患者甚至因此足不出戶，進而出現精神疾病的情形比比皆是，專家表示，台灣傷造口照顧發展成熟，訓練超過100名傷造口護理師，加上已有病友協會能相互幫忙，千萬別悶在家中不向外界求援。

第八屆亞太傷口造口及失禁護理學會會員大會首度於台灣舉辦，現場邀集各國傷口、造口、失禁處理專家，今天下午也有100多名病友走出家中，相互討論，生活上常遇見的問題。

台灣傷口造口及失禁護理學會常務監事也是第八屆亞太傷口造口及失禁護理學會會員大會主席于博芮說，隨著手術的進步，永久造口的患者可預期會愈來愈少，但暫時性造口仍不可避免，根據推估，我國約有1萬多人有永久性造口的患者，約3萬多人現在仍有暫時性造口。

面對造口最令患者或家屬恐懼的是大腸組織直接顯露在肚皮上，且新手患者裝置造口袋時常手足無措，糞便濺散全身，內心受創，也使患者不敢隨意步出家門，于博芮說，有人工造口並不代表自己就是髒跟臭，只要有妥善的處理與照顧，生活可以與一般人無異。

于博芮說，全台已經訓練超過100多名的傷造口護理師，不僅能在患者出院前協助教育患者如何處理傷口，更在手術之前，也會與醫師討論，能否避免使患者有永久性造口，若無法避免造口，也希望開口處能是患者好處理的位置，避免未來影響生活。

我國護理界多年來推動傷造口照護，也讓患者漸漸知道該怎麼面對這塊傷口，特別是年輕患者，較能接受與造口共存的生活方式，願意踏出家園與他人相互討論與協助彼此，但年紀較長的患者，常礙於面子，常把自己困在家中。

曾有位年近70歲的退休校長，大腸癌後造口，身為護理師的女兒想協助照顧，爸爸卻礙於面子，不願女兒幫忙，也不願向外求援，這一場手術也讓他不願打開心房，從此困在家中。

反觀同是大腸癌後造口的一位男性患者，本身是為歌唱老師，造口的生活反而讓他更積極接觸人群，用自身經驗鼓勵病友走出家園，每周開設唱歌時間，讓每位病友都能彼此聊聊心聲，放鬆壓力。