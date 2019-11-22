親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

鼠疫致病原為鼠疫桿菌，在鼠疫流行地區，民眾應避免被跳蚤叮咬或接觸病患。避免囓齒類...
鼠疫致病原為鼠疫桿菌，在鼠疫流行地區，民眾應避免被跳蚤叮咬或接觸病患。避免囓齒類動物進入住屋或接觸、處理其死屍。 圖／疾管署提供
分享
中國大陸今年迄今累計確診4例鼠疫病例，從腺鼠疫到致死率高達六成的敗血性鼠疫及肺鼠疫都現蹤，目前主要個案集中在內蒙古地區，衛福部疾管署主動通知各大旅行社赴陸留意鼠疫，若未來中國爆出社區或院內群聚疫情，將發布旅遊疫情警示，近期赴內蒙古等地區者要避免接觸囓齒類動物。

中國首例為9月發生於甘肅省酒泉市敗血性鼠疫死亡案例，近期3例病例都來自內蒙古錫林郭勒盟，其中2例肺鼠疫個案為當地牧民夫婦，已轉至北京醫院接受治療，目前個案病情危重。另1例為11月17日通報腺鼠疫個案，有採石場剝食野兔史，與前述2例無流病關聯，目前隔離治療中。

鼠疫在中古世紀被稱作為黑死病，是一種由鼠疫桿菌引起的人畜共通傳染病，藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，若未及時治療，可引起敗血性鼠疫，細菌經由血液感染身體各部位，包括腦膜、皮膚與肢體末端可能發黑壞死。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，吸入肺鼠疫病人帶菌的飛沫可進一步造成傳染流行，因其可爆發人傳人疫情，被視為最嚴重的一種鼠疫。疾管署副署長羅一鈞表示，鼠疫如未經治療其致死率為30%至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率。

羅一鈞指出，國內自1953年後未再出現鼠疫病例，疾管署檢疫人員持續於國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境整理整頓，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古都有疫情。羅一鈞說，已通知國內旅行業者，如規劃中國大陸上述地區行程時，應安排乾淨衛生的住宿場所等，避免感染鼠疫。

羅一鈞也提醒，計畫前往這些地區自由行民眾應避免接觸鼠類或其他野生動物，尤其囓齒類動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫風險。近期赴中國大陸的民眾，返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。

衛福部表示，密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊...
衛福部表示，密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示。圖／聯合報系資料照片
分享

內蒙古疫情

相關新聞

北北基豪雨特報！防瞬間大雨坍方落石

2019-11-22 13:42

長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

影╱動保團體籲禁用格子籠雞蛋 鼎泰豐：持續評估

2019-11-22 16:00

逾百名傷造口師照料患者 專家籲病友別再悶在家中了

2019-11-22 15:32

長照雇主、移工 社福資源流通卡卡

2019-11-22 14:24

勵馨調查：8成4家事移工 假日沒輪值機會

2019-11-22 14:23

過動兒缺Omega-3 魚油可改善專注力

2019-11-22 14:21

春節肉品2周後加工備貨 豬價將回升

2019-11-22 14:18

衛福部：安寧照護提升品質 難一步到位

2019-11-22 14:18

假日各地回暖好天氣 下周一再轉濕涼

2019-11-22 14:18

史前發明、至今不衰的古老食品！起司為何備受全球喜愛？

2019-11-22 14:18

醫院安寧照護多項缺失 監院糾正衛福部、健保署

2019-11-22 14:16

秋冬突然臉歪嘴斜 可能和蘇揆一樣顏面神經麻痺

2019-11-22 12:56

安寧照護品質不佳遭監院糾正 衛福部將作標竿學習計畫

2019-11-22 12:30

氣象局：假日回暖好天氣下周一再變天

2019-11-22 12:24

朋友合照想修逆天長腿她慘變「魯夫妹」 神人回復原版網全讚爆

2019-11-22 12:00

世界抗生素週 奇美醫學中心呼籲重視抗藥性威脅

2019-11-22 11:46

安寧照護「不」安寧 監察院糾正衛福部健保署

2019-11-22 11:14

兩周後春節肉品加工備貨 農委會可望停止收購肥豬

2019-11-22 10:46

研究：過動症孩童若缺omega-3 補充魚油改善專注力

2019-11-22 10:19

「感恩seafood」真有魔法？ 這個動作 竟有舒壓奇效

2019-11-22 10:00

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

原民牙不好 要從前端預防

2019-11-22 00:41

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20

縮水甘油恐致癌 我擬納管

2019-11-22 00:14

健康你我他╱乳液+乳霜香皂 與乾癬共存

2019-11-22 00:10

飲料杯限塑 環保署：須更多共識

2019-11-22 00:09

手部爆青筋 醫師：非因心血管疾病

2019-11-22 00:07

鹽烤橘、水煮梨、枇杷膏… 止咳別亂吃 先了解屬性

2019-11-22 00:04

我的經驗／流鼻水、嘴唇腫… 我因奇異果過敏

2019-11-22 00:02

原民會補助55歲以上原民長者裝假牙 醫師提醒這件事

2019-11-21 22:31

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26

好市多瘋搶7款爆紅品！內行鄉民激推絕對要回購

2019-11-21 21:20

男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07
看更多

熱門文章

獨／2019好市多「黑色購物節」提早營業時間搶先報

2019-11-21 17:21

兩姐姐當醫生月薪30萬 單身理由讓他聽了很無言

2019-11-21 17:49

融化千萬網友！小貓蓋被子安穩甜笑 紅到電視媒體都來採訪

2019-11-21 17:05

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

三賣場齊開鍋！韓式部隊鍋爆夯、買麻辣鍋送鴛鴦鍋具

2019-11-21 17:05

獨／復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品五大霸主」到位

2019-11-21 16:38

京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

今起限時3天！7-11新品「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價

2019-11-22 12:24

神隊友不夠看！出國旅遊10款實用小物 出發前必備

2019-11-21 17:39

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11

女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48

該不該施打流感疫苗 醫師：高風險族群接種的好處大於壞處

2019-11-21 18:52

冬季換衣卻發癢過敏 醫師建議這個動作不可少

2019-11-21 19:25

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

【親子之間】張雅雯／得失之間

2019-11-22 06:00

低於兩折！澎湖五星酒店住兩晚 每人只要1,424元

2019-11-22 09:55

【母女之間】徐惠如／妳給我翅膀

2019-11-22 06:00

內湖居民注意！2019好市多「黑色購物節」交通管制大解析

2019-11-21 17:55

昆凌巴黎購物勸敗周杰倫 誇他購物很阿莎力！

2019-11-21 18:29

氣象局：假日回暖好天氣下周一再變天

2019-11-22 12:24

【我愛一個人煮-91】太陽臉／一人食

2019-11-22 06:00

許瑋甯香奈兒派對「辣秀腹肌」 先惡補10分鐘仰臥起坐

2019-11-21 18:29

秋冬旅遊補助引論戰 網友：應該先提升觀光品質

2019-11-21 19:39

陳柏霖、桂綸鎂又同框啦！ 重現「藍色大門」跳舞橋段

2019-11-22 01:20

手搖飲新開店邀女神「愷樂」當店長 明起3天買一送一

2019-11-22 09:39

食用油加工食品恐藏致癌物 台擬納管全亞洲首例

2019-11-21 20:26

長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08

男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14

鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top