3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



鼠疫致病原為鼠疫桿菌，在鼠疫流行地區，民眾應避免被跳蚤叮咬或接觸病患。避免囓齒類動物進入住屋或接觸、處理其死屍。 圖／疾管署提供 分享 facebook 中國大陸今年迄今累計確診4例鼠疫病例，從腺鼠疫到致死率高達六成的敗血性鼠疫及肺鼠疫都現蹤，目前主要個案集中在內蒙古地區，衛福部疾管署主動通知各大旅行社赴陸留意鼠疫，若未來中國爆出社區或院內群聚疫情，將發布旅遊疫情警示，近期赴內蒙古等地區者要避免接觸囓齒類動物。

中國首例為9月發生於甘肅省酒泉市敗血性鼠疫死亡案例，近期3例病例都來自內蒙古錫林郭勒盟，其中2例肺鼠疫個案為當地牧民夫婦，已轉至北京醫院接受治療，目前個案病情危重。另1例為11月17日通報腺鼠疫個案，有採石場剝食野兔史，與前述2例無流病關聯，目前隔離治療中。

鼠疫在中古世紀被稱作為黑死病，是一種由鼠疫桿菌引起的人畜共通傳染病，藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，若未及時治療，可引起敗血性鼠疫，細菌經由血液感染身體各部位，包括腦膜、皮膚與肢體末端可能發黑壞死。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，吸入肺鼠疫病人帶菌的飛沫可進一步造成傳染流行，因其可爆發人傳人疫情，被視為最嚴重的一種鼠疫。疾管署副署長羅一鈞表示，鼠疫如未經治療其致死率為30%至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率。

羅一鈞指出，國內自1953年後未再出現鼠疫病例，疾管署檢疫人員持續於國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境整理整頓，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古都有疫情。羅一鈞說，已通知國內旅行業者，如規劃中國大陸上述地區行程時，應安排乾淨衛生的住宿場所等，避免感染鼠疫。