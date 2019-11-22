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北北基豪雨特報！防瞬間大雨坍方落石

2019-11-22 13:42聯合報 記者吳姿賢／即時報導

中央氣象局下午1時10分發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，今天新北市萬里區已有大豪雨發生，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石。

氣象局說，颱風外圍環流影響，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪仍偏大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率；東北風以及颱風外圍環流影響，基隆北海岸有突發性大浪出現的可能，海邊活動及海上作業請注意安全。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自中央氣象局網站
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豪雨颱風

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