北北基豪雨特報！防瞬間大雨坍方落石

2019-11-22 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



中央氣象局下午1時10分發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，今天新北市萬里區已有大豪雨發生，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石。