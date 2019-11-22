秋冬突然臉歪嘴斜 可能和蘇揆一樣顏面神經麻痺

2019-11-22 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



當突然出現臉僵嘴麻、眼歪嘴斜的症狀，不一定是中風，有可能是好發在秋冬季節的顏面神經麻痺。顏面神經麻痺與中風的部分特徵相似，但是原因不同，提醒患者在出現不適症狀時，應趕緊就醫，經過醫師安排詳細檢查、鑑別診斷之後，排除中風，對症下藥、安排適當的治療。

南投醫院神經內科主任張嘉為說，顏面神經麻痺不分性別與年齡，任何人都有可能發生，發病原因尚不明，可能為病毒感染、自體免疫失調或是生活壓力等原因導致。大部分是突然發生臉部單側的動作失去功能，像是抬頭紋不見、眉毛一高一低、眼睛無法閉合、臉部不對稱、容易流淚、嘴巴歪斜、耳後疼痛、味覺出現異常等症狀。

中醫師賴卉蓮表示，顏面神經麻痺在中醫屬於「面癱、口眼喎斜、吊線風、歪嘴風」等範疇，又名面癱。多由正氣不足，脈絡空虛，風寒、風熱之邪乘虛侵襲面部經絡，以致經氣阻滯，經筋失調，筋肌縱緩不收而發病，部分患者癒後可能復發。臨床上可以中藥調理或針灸治療。臨床常用穴位如風池、陽白、攢竹、四白、迎香、地倉、頰車、顴顟、下關、翳風、合谷、足三里等穴。