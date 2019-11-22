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長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08聯合報 記者羅真／台北即時報導

台北市勞動局今舉辦聘僱移工家庭安心支持計畫成果分享會，參與計畫的照顧者巫先生（右...
台北市勞動局今舉辦聘僱移工家庭安心支持計畫成果分享會，參與計畫的照顧者巫先生（右三）到場分享經驗。記者羅真／攝影
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長照家庭聘僱外籍移工，不僅溝通過程可能有障礙，也未必了解還有哪些社福或長照資源可以運用。以台北市為例，僅一成一的聘僱移工家庭申請長照2.0服務。民團表示，勞政、衛政若能合作在媒合移工階段就銜接長照2.0資訊與服務，支持效果將更顯著。

照顧者巫先生表示，罹患淋巴癌末期的妻子右半身癱瘓且有語言障礙、長期臥床，家裡聘請外籍移工，但照顧方式及技巧等均需要不斷溝通討論。日前巫先生參加台北市聘僱移工家庭安心支持計畫，社工訪視不但帶來通譯人員，也連結了長照2.0的居家復能服務，分擔巫先生的照顧壓力，也解決家屬與移工不擅溝通的照顧困境。

聘僱移工家庭安心支持計畫是台北市今年推動的創新試辦計畫，2月起由私立健順養護中心承接執行，目前計畫下有四位社工師、36位通譯人員，在中山區、大同區服務412個聘請外籍移工的照顧家庭。

私立健順養護中心中山老人住宅主任李梅英表示，巫先生的經驗不是特例。台北市今年一項統計，有五成八的雇主期待移工語言程度提升，兩成五期待照顧技巧提升，一成六期待移工配合烹調方式。不僅移工表現與雇主期待有落差，移工對工作條件的期待也經常不符。調查就顯示，五成二的移工沒有獨立的睡覺空間，更有八成五的移工無法每周休假。

有鑑於此，聘僱移工家庭安心支持計畫讓社工與通譯人員到宅了解照顧需求，協助家庭使用長照資源或社會福利、語言訓練、喘息服務、情緒支持等資源，達到移工穩定留任、雇主安心上班「雙雙不離職」的目標。

李梅英表示，經由這幾個月的執行經驗發現，如果勞政、衛政若能合作，在照顧家庭媒合移工的階段就銜接長照2.0資訊與服務，對於照顧家庭的支持效果將更顯著。

移工長照北市

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