安寧照護「不」安寧 監察院糾正衛福部健保署

2019-11-22 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



本報日前獨家報導安寧醫療照護亂象多。監委江綺雯等人最近也調查國內的安寧照護品質，結果發現，國內醫院評鑑未落實安寧品質、乙類安寧訓練人員也未必有能力照顧末期病患，另外安寧對象與《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》規定不符，均有違失，監察院糾正衛福部、健保署。

監委江綺雯說，依照WHO規定，安寧醫療服務的對象不應有所限制，不過健保署卻限制於癌症、運動神經元、及八大非癌症末期病人，另外，安寧對象也與《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》規定不符，衛福部的醫院評鑑難以正確評價醫院安寧品質，乙類社區安寧訓練時數不足，以致取得資格人員未必有能力照顧，侵害病人善終權益。

監委田秋堇也表示，近年來，監委屢次接獲民眾陳情「安寧『不』安寧」，深感痛心。田提到，安寧醫療的目的應該是要增進病患及家屬的生活品質，但在經歷過家人的照護後，才知道病患臨終前，面對死亡壓力、呼吸困難及病痛，常有害怕、焦慮、絕望等負面情緒行為，但乙類社區安寧資格人員僅需受訓13小時及實習8小時，當然未必有能力照護。

江綺雯提到，衛福部其實都已看到這些問題，但卻未設法解決，醫院端應該要有足夠的專業人員提供服務，確保安寧醫療人員服務量不超過負荷，但國內部分醫學中心的人力配置，明顯不符合醫院評鑑規範，衛福部委託醫策會執行評鑑時，卻未發現問題，顯示醫院評鑑流於形式，並沒有確實查核。