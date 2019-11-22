親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

南澳闊葉樹林自然保留區」經典美景是神祕湖及其周邊森林，入境嚴格受限，早在民國81年起，即依文化資產保存法公告，完整的保護這個森林湖泊生態系及其特殊野生動植物。

林務局羅東林區管理處發現，嚴密的保護措施雖然阻絕許多違法行為，但也讓在地的南澳鄉金洋社區犧牲傳統狩獵、採集，及悠遊山林等原本習以為常的權力。

近年來，隨著保育觀念的修正，林務局羅東林區管理處自107年委託臺灣大學森林環境暨資源學系，開始輔導金洋社區，培育優秀且認同在地文化及生態價值的解說員。

經過1年8個月的室內課程、現場教學、觀摩參訪，無數次的討論及筆試、現地口試等過程，完成17位解說員的授證，也是首批解說員。

「不只是靠山吃山！」對於保留區未來，羅東林區管理處認為參考「使用者付費」精神，對申請進入環境教育的民眾，建構付費申請解說導覽的制度，藉此不但能讓民眾遠道而來的民眾得到品質較佳的內容，也可以讓在地原住民夥伴從中獲得適當利益。

林務局羅東林區管理處表示，國立臺灣大學森林環境暨資源學系劉奇璋助理教授認為這樣津貼的給付，除是對於專業解說員付出的肯定，也是對於在地原住民長年土地權益的犧牲，一種適當的補償或鼓勵，可說是另類的一種環境給付概念。

此外，劉奇璋也希望藉由讓在地原住民自己介紹土地與文化，能夠讓在地原住民更深層地理解神祕湖的生態價值，也希望藉此讓部落更加珍惜這塊寶地。

羅東林區管理處指出，神祕湖導覽團隊成員皆為在地部落居民，有金洋部落、金岳部落及武塔部落，導覽員年齡層橫跨老中青三代，從年過耳順的耆老到年僅16歲部落青年，都具完備生態學知識及導覽技巧，也希望透過地方產業轉型，能讓更多青年留在部落，繁榮當地。

羅東林區管理處期望在林務局、研究學者及地方原民部落的三方合作之下，共同創造三贏局面，除在兼顧保留區保育同時，也能落實泰雅傳統領域的原民自治精神並且活化在地社區，讓更多人能體認保護（留）區所帶的益處，而更支持保留區的存在。

經過1年8個月的室內課程、現場教學、觀摩參訪，無數次的討論及筆試、現地口試等過程...
經過1年8個月的室內課程、現場教學、觀摩參訪，無數次的討論及筆試、現地口試等過程，完成17位「南澳闊葉樹林自然保留區」解說員的授證，也是首批解說員。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
「南澳闊葉樹林自然保留區」受保護，林務局羅東林區管理處自107年委託臺灣大學森林...
「南澳闊葉樹林自然保留區」受保護，林務局羅東林區管理處自107年委託臺灣大學森林環境暨資源學系，輔導金洋社區，培育優秀且認同在地文化及生態價值的解說員。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享

羅東原住民南澳

相關新聞

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

飲料杯限塑 環保署：須更多共識

2019-11-22 00:09

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20

安寧照護「不」安寧 監察院糾正衛福部健保署

2019-11-22 11:14

兩周後春節肉品加工備貨 農委會可望停止收購肥豬

2019-11-22 10:46

研究：過動症孩童若缺omega-3 補充魚油改善專注力

2019-11-22 10:19

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

「感恩seafood」真有魔法？ 這個動作 竟有舒壓奇效

2019-11-22 10:00

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

原民牙不好 要從前端預防

2019-11-22 00:41

縮水甘油恐致癌 我擬納管

2019-11-22 00:14

健康你我他╱乳液+乳霜香皂 與乾癬共存

2019-11-22 00:10

手部爆青筋 醫師：非因心血管疾病

2019-11-22 00:07

鹽烤橘、水煮梨、枇杷膏… 止咳別亂吃 先了解屬性

2019-11-22 00:04

我的經驗／流鼻水、嘴唇腫… 我因奇異果過敏

2019-11-22 00:02

原民會補助55歲以上原民長者裝假牙 醫師提醒這件事

2019-11-21 22:31

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26

好市多瘋搶7款爆紅品！內行鄉民激推絕對要回購

2019-11-21 21:20

男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

北台灣回暖至週日 下週三最低17度

2019-11-21 20:32

食用油加工食品恐藏致癌物 台擬納管全亞洲首例

2019-11-21 20:26

秋冬旅遊補助引論戰 網友：應該先提升觀光品質

2019-11-21 19:39

冬季換衣卻發癢過敏 醫師建議這個動作不可少

2019-11-21 19:25

溫昇豪推惜食理念 與「餓」零距離

2019-11-21 19:13

該不該施打流感疫苗 醫師：高風險族群接種的好處大於壞處

2019-11-21 18:52

細胞治療核准醫院增至四家 北醫附醫入列

2019-11-21 18:32

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

家樂福聯手Uber Eats 新北市這家店200項商品可外送

2019-11-21 18:15

內湖居民注意！2019好市多「黑色購物節」交通管制大解析

2019-11-21 17:55

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

輕颱鳳凰又往東偏 海警機率再降低仍未排除

2019-11-21 14:55

鳳凰逼近 今明北部、東北部防大雨

2019-11-21 14:40

「Art on Ice歌舞冰上」今起開賣 奧運+葛萊美1次滿足

2019-11-21 14:16

是你嗎？7、8月千萬獎發票4張還沒領

2019-11-21 14:14

台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06

去年廚餘逾59萬公噸 1萬多座101高

2019-11-21 14:04
看更多

熱門文章

獨／2019好市多「黑色購物節」提早營業時間搶先報

2019-11-21 17:21

兩姐姐當醫生月薪30萬 單身理由讓他聽了很無言

2019-11-21 17:49

融化千萬網友！小貓蓋被子安穩甜笑 紅到電視媒體都來採訪

2019-11-21 17:05

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

屏東來的果然強 福灣巧克力勇奪「世界最佳黑巧克力」

2019-11-21 12:43

萬件商品5折起！momo購物網推一日限定「黑色購物節」

2019-11-21 16:00

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

來超商吃輕蔬簡素！7-ELEVEN「綠色菜單」提倡健康蔬食

2019-11-21 12:50

三賣場齊開鍋！韓式部隊鍋爆夯、買麻辣鍋送鴛鴦鍋具

2019-11-21 17:05

獨／復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品五大霸主」到位

2019-11-21 16:38

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

台灣之光！福灣巧克力擊敗祕魯 勇奪全球最佳黑巧克力

2019-11-21 13:57

挑戰裘莉「高衩禮服露美腿」 最強網紅Chiara辣翻紅毯

2019-11-21 12:47

人妻煮飯被婆婆和小叔嫌棄 網友教一招反擊

2019-11-21 13:10

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06

別讓毛小孩吃骨頭！網友：無論什麼品種、任何骨頭都不行

2019-11-21 15:58

起司控看過來！全聯再推邪惡甜點、軟綿空氣感必嘗

2019-11-21 14:05

神隊友不夠看！出國旅遊10款實用小物 出發前必備

2019-11-21 17:39

知本國家森林遊樂區園區 巡山員巧遇山羌蹤影

2019-11-21 11:49

輕颱鳳凰又往東偏 海警機率再降低仍未排除

2019-11-21 14:55

該不該施打流感疫苗 醫師：高風險族群接種的好處大於壞處

2019-11-21 18:52

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

在手術室工作要有好膀胱 博愛醫院設休息室還有膠囊房

2019-11-21 11:37

首間「bb.q Chicken」韓式炸雞！獨家「韓式甘醬」必吃

2019-11-21 13:54

50歲男罹肺癌 醫籲避免長時間暴露於空氣汙染環境

2019-11-21 13:22

冬季換衣卻發癢過敏 醫師建議這個動作不可少

2019-11-21 19:25

更輕、容量更大還有限定色！「MUJI無印良品拉桿箱」新改款上市

2019-11-21 14:57

Line Pay也可搭新北公車！ 平溪、金瓜石2路線搶先體驗

2019-11-21 13:18

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

昆凌巴黎購物勸敗周杰倫 誇他購物很阿莎力！

2019-11-21 18:29

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top