宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



「南澳闊葉樹林自然保留區」經典美景是神祕湖及其周邊森林，入境嚴格受限，早在民國81年起，即依文化資產保存法公告，完整的保護這個森林湖泊生態系及其特殊野生動植物。

林務局羅東林區管理處發現，嚴密的保護措施雖然阻絕許多違法行為，但也讓在地的南澳鄉金洋社區犧牲傳統狩獵、採集，及悠遊山林等原本習以為常的權力。

近年來，隨著保育觀念的修正，林務局羅東林區管理處自107年委託臺灣大學森林環境暨資源學系，開始輔導金洋社區，培育優秀且認同在地文化及生態價值的解說員。

經過1年8個月的室內課程、現場教學、觀摩參訪，無數次的討論及筆試、現地口試等過程，完成17位解說員的授證，也是首批解說員。

「不只是靠山吃山！」對於保留區未來，羅東林區管理處認為參考「使用者付費」精神，對申請進入環境教育的民眾，建構付費申請解說導覽的制度，藉此不但能讓民眾遠道而來的民眾得到品質較佳的內容，也可以讓在地原住民夥伴從中獲得適當利益。

林務局羅東林區管理處表示，國立臺灣大學森林環境暨資源學系劉奇璋助理教授認為這樣津貼的給付，除是對於專業解說員付出的肯定，也是對於在地原住民長年土地權益的犧牲，一種適當的補償或鼓勵，可說是另類的一種環境給付概念。

此外，劉奇璋也希望藉由讓在地原住民自己介紹土地與文化，能夠讓在地原住民更深層地理解神祕湖的生態價值，也希望藉此讓部落更加珍惜這塊寶地。

羅東林區管理處指出，神祕湖導覽團隊成員皆為在地部落居民，有金洋部落、金岳部落及武塔部落，導覽員年齡層橫跨老中青三代，從年過耳順的耆老到年僅16歲部落青年，都具完備生態學知識及導覽技巧，也希望透過地方產業轉型，能讓更多青年留在部落，繁榮當地。