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兩周後春節肉品加工備貨 農委會可望停止收購肥豬

2019-11-22 10:46聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

再過兩周，各加工廠商會開始進行春節肉品加工、製作年貨，農委會表示，加工廠商為春節...
再過兩周，各加工廠商會開始進行春節肉品加工、製作年貨，農委會表示，加工廠商為春節備貨大量採購，豬價會回升，農委會推估屆時會停止收購。本報資料照片
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為了拉抬豬價農委會已啟動收購過重豬，但由於再過兩周，各加工廠商會開始進行春節肉品加工、製作年貨，農委會表示，加工廠商為春節備貨大量採購，豬價會回升，推估屆時會停止收購。

農委會今天開毛豬調配會議，農委會副主委黃金城表示，平常日每天約可供應2.2萬至2.3萬頭毛豬，春節前因應民眾過年拜拜祭祀的需求會增加供應，每天約2.4萬至2.5萬頭，現階段看起來，毛豬到過年供應無虞。

根據中央畜產會統計，11月21日毛豬交易2萬3176頭，每公斤平均批發價66.63元，交易平均體重為126.31公斤；農委會啟動收購體重過重的大肥豬，兩天來已收購逾1800頭。

黃金城表示，再一到兩周，各加工廠商會進場購買，準備春節的豬肉加工年貨如肉乾、香腸、臘肉等等，屆時豬售價格本來就會往上漲，但現在還沒開始，農委會為了穩住毛豬價格，才先啟動收購。

他說，只要加工廠商進場，毛豬拍賣價格回到70元左右，豬肉價格就會比較平穩，農委會也會停止收購，他推估不會拖到12月底。黃金城表示，但由於豬源很充足，就算到春節有節慶行情，豬肉價格大幅往上漲、一飛衝天的空間也很有限。

黃金城說，一年之中端午節、中元節、中秋與過年四大節日，豬肉消費量暢旺，不用煩惱會供應過多。農委會掌握整個豬肉供應與條配節奏，就是因為今年9月、10月加拿大大量進口豬肉，讓進口肉多了兩成，才將調配節奏打亂。

農委會春節豬價

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