研究：過動症孩童若缺omega-3 補充魚油改善專注力

2019-11-22 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



約有三分之一注意力不足過動症（ADHD）患者對臨床上既有藥物治療反應不佳，中國醫藥大學附設醫院和英國倫敦大學國王學院最新研究發現，部分過動症孩童體內缺乏omega-3脂肪酸，這群孩子若適量補充魚油可改善的專注力與警覺性，療效與傳統藥物相當。不過，對於體內omega-3脂肪酸濃度正常以上的孩子效益不大，甚至有負面影響。

中國醫藥大學附設醫院兒童青少年精神科醫師、倫敦國王學院訪問研究員張倍禎表示，過去中醫大研究團隊經由統合分析發現，使用富含Omega-3的魚油可有效改善過動症症狀，但過去文獻給的劑量僅落500毫克以下、屬健康人補充範圍，且未特別抽出與抗發炎較有關的EPA成分加以研究。

這項研究本月發表於國際期刊《轉譯精神病學》（Translational Psychiatry），是為期12周的雙盲隨機分配實驗，共計收案92位本國籍的過動症孩童，年齡在6至18歲。研究團隊隨機分配半數的孩子攝取高單位的魚油，每日補充1200毫克的EPA；另半數孩子則接受安慰劑。

經過12周的觀察發現，體內omega-3脂肪酸濃度原本較低的孩童，在補充高單位魚油後，其專注力與警覺性會大幅改善. 然而，體內omega-3脂肪酸濃度正常或是濃度較高孩童就沒有顯著效益，甚至體內原本已有高濃度omega-3脂肪酸的孩子，補充高單位魚油後，衝動表現更為惡化。

張倍禎表示，補充魚油之所以對部分過動症患者有效，詳細機轉仍待研究。有一假說認為，部分過動症患者體內呈輕微發炎狀態，因此補充抗發炎的EPA能起治療作用；另一假說是EPA會轉換成DHA，並調節體內多巴胺濃度，改善多巴胺濃度不足造成的症狀。

不過，目前醫療院所沒有測量體內omega-3脂肪酸濃度的服務，民眾只能透過觀察身體跡象略知一二。張倍禎表示，缺乏omega-3脂肪酸時，會出現皮膚乾燥、皮屑增多、皮膚過敏與乾眼症狀等徵狀，一般建議正常人每周吃兩次魚、四次堅果來補充omega-3脂肪酸，若是罹患過動症且有上述疑似體內omega-3脂肪酸不足的孩童，建議諮詢精神科醫師，討論是否應增加攝取量。