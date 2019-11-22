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彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明說，周末有一個回溫空檔的好天氣，建議大家把握曬洗衣物，因為下周一又有冷高壓南下，若有冷空氣接續補充，溫度可能更低。

彭啟明在臉書專頁「天氣達人彭啟明」指出，預計今天還有雨勢，但隨颱風逐漸往北走，下半天會逐步緩和。周末東北部降雨會稍微減少一些，有機會轉晴回溫，在北部及東半部的人務必要好好把握，有機會回溫到27-28度，中南部到28-30度，在11月下旬難得出現的溫度。

他表示，下一個變化會在下周一，這波冷高壓明顯比上一波強，長江流域附近溫度的降幅相當劇烈。不過，冷空氣的邊緣影響台灣的程度不算嚴重，尤其通過較溫暖的海水以後會回溫，彭啟明認為，下周一、二的降溫與本周相當。

彭啟明說，值得觀察是在下周可能又有冷空氣接續補充，溫度是否會持續創新低有待觀察。但至少下周在台灣北部、東半部將明顯較濕冷。

他說，今年11月才22天已經有五個颱風在西太平洋海域上生成，許多預測模式也不排除未來一周還有颱風發展的機會。這時候的颱風，多數會受到大陸冷高壓的阻擋，很難接近到台灣附近，偶有幾個剛好遇到空檔進入。也有些剛好遇到東北風，水氣、風勢等各種條件都相當，引發共伴效應。彭啟明指出，不過未來一周到11月底，還看不到這類情境。

中央氣象局說，下周一東北季風增強，下周二至四東北季風影響，北部及東北部天氣下周一開始轉涼，下周三最冷，此時中部以北及東北部低溫18、19度，沿海、空曠地區氣溫可能更低一些，南部及花東低溫約20度上下，北台灣及宜花高溫約22至26度間，其他地區高溫仍可達26至30度，中南部日夜溫差大；降雨方面，北部及東半部地區有小範圍降雨，中南部為多雲到晴的天氣。

中央氣象局說，北部及東北部天氣下周一開始轉涼，下周三最冷。本報資料照片
中央氣象局說，北部及東北部天氣下周一開始轉涼，下周三最冷。本報資料照片
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彭啟明颱風

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