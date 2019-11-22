吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，鳳凰颱風強度將減弱，對台灣陸地影響不大，不過下周可能會有11月的第六個颱風形成，雖未必影響台灣，但平了11月颱風生成數的歷史紀錄。

吳德榮指出，今天冷空氣繼續減弱，北台灣低溫回升約2度；中南部雲量較少、有輻射冷卻效應顯現，低溫比北台灣略低，大約在18度左右。到了白天，北台灣微涼，中南部白天舒適微熱。預估北部高溫25度、中部30度、南部31度、東部29度。北部、東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

他說，明天水氣減少，天氣逐漸好轉，氣溫回升；各地大多為多雲時晴的天氣；下周日(24日)氣溫續升，各地多雲時晴，僅東北部有局部短暫雨的機率。

至於下周的天氣，吳德榮表示，下周一、四會有兩小波東北季風南下，迎風面持續為有雨，不過背風面天氣穩定；氣溫略有起伏，但幅度不大；北部、東北部大多濕涼，中南部白天舒適早晚涼。

中央氣象局指出，第27號颱風鳳凰凌晨2時位於鵝鑾鼻東方380公里的海面上，向北沿著台灣東部海面移動，發布海上警報的機率已大幅下降，仍不排除有發布的可能。

氣象局說，今天隨著颱風沿東部海面北上，北部及東半部地區有短暫雨，其中在基隆北海岸及大台北山區降雨較持續，並已有局部大雨或豪雨發生。中南部多雲，山區有些飄雨的機率。