原民會補助55歲以上原民長者裝假牙 醫師提醒這件事

2019-11-21 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



明年起，原住民五十五歲以上長者裝置假牙「不排富」。原民會宣布爭取到公益彩券回饋金六千萬元，經醫師評估需裝置假牙者，即可獲得最高三萬元補助，中低收入老人的假牙補助經費則由衛福部公務預算支應，不過，醫師認為不排富補助，仍無法實際改善原民口腔衛生不佳問題，呼籲應該從預防做起。

衛福部心口司司長諶立中表示，根據調查顯示，我國原住民缺牙年齡比漢族年輕，主因與生活習慣、文化有關，嗜吃檳榔、愛喝酒、抽菸、不愛刷牙等習慣，容易發生牙結石、牙周病、蛀牙等，使缺牙速度加快。為加強口腔觀念以及降低缺牙率，心口司提供免費兒童塗氟，原民一年免費四次，一般兒童一年兩次，但即使釋出利多，原民塗氟涵蓋率仍遠低於平地兒童。

住在桃園復興鄉超過五十年的陳大哥說，自己這輩子沒刷過牙，之前看牙發現一整排牙結石，還嚇到醫師，清完結石滿嘴都是血，吃東西還有痠軟感，下次也不想再去弄，感覺愈弄愈糟，只想快點把結石養回來。另一位住在尖石鄉的年輕原住民說，住在隔壁山頭的一位老大哥，也是從沒刷過牙，前陣子突然裝了整口金光閃閃的假牙，說是這樣比較好嚼檳榔。

曾於偏鄉服務的馬偕醫院牙醫師田世瑜說，缺牙影響長輩咀嚼功能，但許多樂天的原住民認為缺牙就缺牙，沒有必要補牙，只要吃軟的食物就好，真正有認知做假牙的長者，多數經濟條件不錯=. 他認為，原住民五十五歲以上長者假牙全面補助，仍需配套，且宣傳並培養他們有正確的口腔清潔觀念才是根本。

本屆醫奉獎得主，長期協助偏遠醫療的桃園大有診所醫師簡志成認為，補助原民假牙費用，的確有需求。同樣也是健保牙醫門診額特殊計畫召集人的簡志成說明，部分原民居住偏遠地區，不像都市人去牙醫診所就醫方便，經常等到牙痛才看醫師，沒有經過完整且妥善的治療，很難保留牙齒，最後只能裝假牙。

簡志成曾見過原民因經濟狀況不佳，甚至有老人家為了讓孩子治療牙齒，寧願自己不裝假牙。簡志成認為，假牙補助行之有年，過去部分地方政府曾因未訂定排富條款被監察院糾正，但部分原民雖然不是中低收入戶，但經濟狀況不好，補助假牙費用對他們還是有幫助。