方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ／台北即時報導



藝人方志友最近受訪談到父親因猛爆性肝炎去世，從住院到離世僅一周時間，她說：「我看到躺在病床上的爸爸，留下了黃色的眼淚...」她當下不敢告訴媽媽，傷心溢於言表。

為什麼方志友父親的眼淚會變成黃色？由於方父罹患猛爆性肝炎，新光醫院管理部主任、腸胃科專科醫師朱光恩解釋，其實這是肝臟衰竭的表癥。

朱光恩說明，膽汁由肝臟分泌，具消化脂肪與協助代謝膽固醇、藥物及毒素功能，經由膽管、歐迪氏括約肌、十二指腸等，在小腸中與食物混合，幫助食物消化及吸收，最後再經由糞便排出體外，這也是糞便是黃色的原因；若肝臟功能出了問題，造成膽汁滯留，就是我們常說的黃疸。

當膽汁代謝異常，朱光恩說，血液中的膽紅素濃度增加，一旦膽紅素濃度高到一定程度時，最先會在眼白，也就是我們鞏膜的部分，出現黃色。朱光恩說，眼白變黃是黃疸最主的症狀，臨床有人求診時說：「醫師我皮膚變黃了，我是不是黃疸？」朱光恩通常回答：「如果眼白沒有變黃，那就不是。」