方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼
藝人方志友最近受訪談到父親因猛爆性肝炎去世，從住院到離世僅一周時間，她說：「我看到躺在病床上的爸爸，留下了黃色的眼淚...」她當下不敢告訴媽媽，傷心溢於言表。
為什麼方志友父親的眼淚會變成黃色？由於方父罹患猛爆性肝炎，新光醫院管理部主任、腸胃科專科醫師朱光恩解釋，其實這是肝臟衰竭的表癥。
朱光恩說明，膽汁由肝臟分泌，具消化脂肪與協助代謝膽固醇、藥物及毒素功能，經由膽管、歐迪氏括約肌、十二指腸等，在小腸中與食物混合，幫助食物消化及吸收，最後再經由糞便排出體外，這也是糞便是黃色的原因；若肝臟功能出了問題，造成膽汁滯留，就是我們常說的黃疸。
當膽汁代謝異常，朱光恩說，血液中的膽紅素濃度增加，一旦膽紅素濃度高到一定程度時，最先會在眼白，也就是我們鞏膜的部分，出現黃色。朱光恩說，眼白變黃是黃疸最主的症狀，臨床有人求診時說：「醫師我皮膚變黃了，我是不是黃疸？」朱光恩通常回答：「如果眼白沒有變黃，那就不是。」
朱光恩說，也因為肝臟代謝無法代謝膽汁，除了眼白變黃，黃疸症狀嚴重時，可能會有明顯的茶色尿，眼淚也可能變成黃色。另外，猛暴性肝炎引起肝衰竭，黃疸可能是第一個出現的症狀，因此若鞏膜或皮膚突然變黃、有明顯的茶色尿，一定要盡速就醫。
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