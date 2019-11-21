鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 /即時報導



清晨的台北街頭滑進腳踏車、汽車、農車.....引擎的聲音配上優雅的古典樂，重現1964年導演白景瑞拍攝的無聲紀錄片「台北之晨」。這是由空總甫成立的台灣聲響實驗室擔任製作團隊，與國家電影中心合作，邀林強、陳家輝兩位作曲家，採集現代台北聲音，與過去的歷史影片對話。

空總台灣當代文化實驗場今日舉行聲響實驗室落成記者會，文化部鄭麗君部長與法國龐畢度聲響與音樂研究統合中心(IRCAM)總監Frank Madlener共同簽署未來八年文化合作協議，並宣告台灣首座聲響實驗室的落成，這座49.4聲道的沉浸式劇場也將在台法合作下，成為未來亞洲指標性的聲響藝術研究空間。

台灣聲響實驗室自2018年文化部長鄭麗君親赴法國簽署合作意向書後，歷時一年多的規畫與建置，建立台灣首座研究與發展聲響藝術的實驗室—台灣聲響實驗室於今日落成，除舉辦一系列創新實驗展演之外，也設立數位藝術裝置展覽。

文化部長鄭麗君表示，空總將於明年二月正式打開圍牆，這裡過去是軍事基地，封閉了數十年，「這個打開是非常具象徵性的一步」。空總仁愛路的圍牆正在做景觀工程，預計明年二月向台灣社會打開，「希望藉圍牆的打開，歡迎更多創新力量的結合。」

鄭麗君也宣布，十一月初行政院已經正式核定空總未來八年的整體建構計畫—空總台灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫，由文化部、經濟部、科技部一起努力，「有了八年整體計畫，我們可以展開整個C-LAB軟硬體的建構，也可以更支持台灣聲響實驗室的發展。」。她表示，這是第一次由文化部主持整合經濟部、科技部的一個創新計畫，「是台灣非常重要的一步」。她希望空總未來可以成為國際合作的平台，讓世界看到台灣自由、多元、開放跟創新的文化力量。