國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



手搖飲料成風潮，環保團體估算國人每年消費20億個飲料杯，用量驚人造成環境巨大負擔，有必要盡快納管。環保署表示，會研擬管制飲料杯使用範圍跟方式，但還需要集思廣益與更多社會共識。

經濟部統計，飲料店營業額每年平均成長8.9%，去年已達962億元，今年可望突破1千億元。荒野保護協會推估，以單杯飲料50元計算，國人每年約消費20億個飲料杯，飲料杯量大質輕，易因垃圾處理不當流入環境中。近年在屏東、台中、高雄、新北等人口密集的縣市海岸，都發現大量廢棄飲料杯。

荒野保護協會今公布今年淨灘數據，3萬7千公斤的海洋廢棄物當中，有九成一是塑膠製品，近七成是跟飲食有關的一次性廢棄物，如飲料杯、吸管、餐具等。

若以細項分類，海洋廢棄物最大宗是塑膠瓶蓋，今年累計掃出3點6萬件，第二名是寶特瓶的3點5萬件，第三名菸蒂有3點3萬件。其餘還有吸管、塑膠提袋、漁業浮球浮筒、免洗餐具、外帶飲料杯等。

荒野保護協會指出，近五年海洋廢棄物總量有下降趨勢，尤其淨灘每公里所撿到的吸管數量比去年減少二成七，表示吸管限塑政策有初步成效，但外帶飲料杯應該也要盡快提出限用政策。

環保署表示，目前以推廣自備飲料杯可享優惠、鼓勵商圈使用不鏽鋼租賃杯兩大政策為主，降低使用一次性飲料杯的機會。未來會考量限制更多餐飲店家內用禁用一次性飲料杯，但還在集思廣益，且需要跟業者、社會溝通形成共識。

至於海洋廢棄物最大宗的瓶蓋，環保署說，外國有瓶蓋、瓶身相連的設計，避免瓶蓋流入海洋，可作為國內參考。