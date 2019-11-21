失智不等於失能 彩繪大師黃友謙打破迷思

2019-11-21 20:46 中央社 澎湖縣21日電



失智不等於失能，澎湖傳統彩繪大師黃友謙出現短期失憶等失智症狀，但仍積極維持過去教畫習慣，今天在失智者超乎想像打破迷思限定展，教導民眾彩繪，鼓勵失智症家庭依然能夠精彩生活。

由澎湖縣政府衛生局、台灣失智症協會、衛福部澎湖醫院等共同舉辦「失智者超乎想像打破迷思限定展」澎湖場活動，今天邀請彩繪大師黃友謙現身說法，他在生活中察覺到不對勁並且短期記憶不佳，仍然積極維持過去教畫的習慣，傳承所學給下一代，黃友謙感謝許多人的幫忙，鼓勵早期就醫並多參加社區的活動。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，盡量讓失智者維持功能、發揮所能，可以提升患者與照顧者的生活品質，但前提是要早期就醫並且積極參加活動，透過策展，也希望讓更多民眾了解失智症並打破迷思，更有機會營造友善社區，讓失智症家庭能夠放心的走入社區。

縣府衛生局長蕭靜蓉表示，澎湖65歲以上失智人口，目前推估數為1338人，縣府自106年起積極佈建失智照護相關資源，目前有1家失智共照中心和6個社區失智據點，有349名個案受益。

衛福部澎湖醫院長郭泰宏表示，失智症的病程，早期發現早期治療很重要，在適當介入後，可以維持在較輕微的狀態。

郭泰宏說，失智者就醫經過診斷，得到適宜治療，再搭配目前的社區照護模式，透過共照中心的個案管理做諮詢與媒合資源，到社區據點參加活動，可以維持日常生活功能及規律作息，有機會提升家庭的生活品質。