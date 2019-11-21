男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14 聯合新聞網 綜合報導



愛美不再只是女性的專利，近年來也有越來越多男性開始做醫美。示意圖／本報資料照片 分享 facebook

愛美不再只是女性的專利，近年來也有越來越多男性開始做醫美。日前一名男網友發文提到，「男生做醫美，怎麼了嗎？」，他表示，大家都會在意門面，希望自己更好，做了醫美後也讓他變得更有自信，希望大家不要再嘲諷。

近日一名男網友在論壇「mobile01」發文表示，不知道大家對於男生保養、做醫美、整形的想法是什麼，但在他的觀念裡這很正常，大家都會在意門面，也都希望自己更好，他也提到，「難道你不想變帥？你希望自己滿臉坑疤？」

原PO表示，在認識他女友前的臉是名符其實月球表面、爛臉，很少女生肯接近他，他的女友是真愛，他也說，以前不會保養，但遇到女友後會一起敷面膜，讓他表示「這也是一種情趣」。

原PO提到，最近開始挑戰雷射，雖然身邊的兄弟們一開始都嘲諷他是娘砲、馬子狗，但現在看到他變的越來越帥後，都反過來詢問他是怎麼做到的。文章中原PO更呼籲所有男性，「請珍惜身邊那位，會為你打理門面的女人」，他也表示，「還有那些說保養是娘砲的男生，你們就別再裝了」。

文章一出後雖然還是有不能接受男生做醫美的人留言表示怪怪的，但還是有許多人認同提到，「有需要就做啊，沒事的，以前醫美其實就是皮膚科，只是後來改稱為醫美而已」、「沒意見阿」、「我都跟女友去打雷射啊，還好吧」、「很棒啊，只要是覺得幸福，各種正面途徑都是很棒的」。

也有認為男生該好好照顧門面的女網友在留言中提到，「我覺得男生保養很正常啊，我都抓男友一起去打雷射欸，男生真的還是要顧一下門面，尤其工作性質需要接觸客戶的更需要！」。