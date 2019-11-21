北台灣回暖至週日 下週三最低17度

2019-11-21 20:32 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



氣象達人彭啟明說：「下週一抵達的新一波冷高壓，其強度與本週一的冷空氣差不多。」。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 北台灣回暖至週日，南台灣天氣不變！天氣風險公司表示，週五至週日受鳳凰颱風影響小，天氣緩步回溫至週末，週日北部高溫達27～29度。氣象局表示，下週一因鋒面通過、東北季風增強，迎風面開始轉涼，週三時下探至17~18度。另外，颱風外圍水氣將為東北部帶來局部降雨，直至週五中午。

東北部防局部大雨

台灣颱風論壇表示，隨著鳳凰颱風逐漸北上，外圍水氣將為北部、東部帶來局部雨勢，尤其「宜蘭、基隆、北花蓮、大台北東側」須慎防大雨，鳳凰帶來的水氣會持續到週五中午，下午隨著鳳凰往北遠離台灣，天氣明顯緩和。天氣風險公司則預估，台灣東部外海不利於颱風發展，鳳凰將減弱為熱帶性低氣壓。

「北半部未來7天的氣溫變化相當大，氣溫先回暖再轉冷！」天氣風險公司表示，東北風從週四起減弱、緩步回暖，週末時「小小秋老虎」，高溫將回升至27～29度。下週一開始，新一波東北季風增強，氣溫又溜滑梯，回到全天陰冷的天氣。中南部的天氣則是「持續單調」，每天都差不多21~28度上下一兩度的跳動。

下週三最低17度

氣象達人彭啟明進一步解釋，「下週一抵達的新一波冷高壓，其強度與本週一的冷空氣差不多。」週日前北部、東北部的局部迎風面地區，仍有很零星的降雨，偶有早晚降雨，東北部民眾需稍微注意一下。天氣職人吳聖宇則說，週日晚間東北季風才會再增強，屆時迎風面地區下雨的機會才會再度提高。

「下週三最冷！」氣象局預測，下週三中部以北低溫僅17~18度，沿海、空曠地區氣溫可能更低一些，南部及花東低溫約20度上下，北台灣高溫約22~25度間，其他地區高溫仍可達26~30度。

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