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食用油加工食品恐藏致癌物 台擬納管全亞洲首例

2019-11-21 20:26聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

近年國際間在含植物油的抹醬、餅乾、巧克力等驗出「縮水甘油」，是可能致癌物，引發關注。歐洲食品安全局已針對食品中縮水甘油含量訂出限量標準，衛福部食藥署宣布研擬跟進，預計明年上半年上路。美國、日本都尚未訂定相關規範，我若通過，將成亞洲最先訂定縮水甘油限量標準的國家。

去年五月歐洲食品安全局公告，經高溫處理的植物油經動物實驗發現，可能含有「縮水甘油脂肪酸酯」（glycidyl fatty acid esters），以棕櫚油最多，而棕櫚油用於數百家食品品牌，包含知名巧克力。因此歐盟針對植物油中縮水甘油訂定標準，每公斤不得超過一千微克。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，縮水甘油是近幾年才發現新興加工汙染物，主要是油品在製造過程經高溫、脫臭、脫酸、脫色而產生，棕櫚油因結構特性較容易產生這類物質。

對於食藥署將訂定限量標準，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示樂觀其成，但認為不能只訂立標準，必須輔導業者改善製程。廖家鼎說，根據食藥署先前做的小型監測，目前市售食品大多能符合標準，民眾無須擔心，法規上路後也將給業者製程改善緩衝期。

楊振昌表示，油脂精煉時，溫度超過攝氏兩百度就可能形成環氧丙醇，也就是縮水甘油。縮水甘油有基因毒性和致癌性，可能引起腎臟腫瘤和腎小管異常。目前動物實驗證實致癌，對人體致癌證據有限但風險高，屬於第二級致癌物，與甲醛、多氯聯苯同等級，對體重較輕的嬰幼兒風險較大。

廖家鼎表示，許多食品都使用油脂進行加工，包括奶油、抹醬、蛋捲、餅乾等，將比照歐盟規定。一般食品原料用油，包括植物油和動物油的縮水甘油限量訂在每公斤一千微克，嬰幼兒奶粉、副食品的原料油則不得過每公斤五百微克；考量嬰幼兒屬敏感族群，標準更嚴格，粉類食品不得超過每公斤五十微克、液體類食品每公斤不得高於六微克。

食藥署擬針對食品原料用油中縮水甘油訂立限量標準。圖／本報資料照
食藥署擬針對食品原料用油中縮水甘油訂立限量標準。圖／本報資料照
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食藥署高溫巧克力

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