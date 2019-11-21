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冬季換衣卻發癢過敏 醫師建議這個動作不可少

2019-11-21 19:25聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

最近氣溫直直落，竟有颱風逼近台灣，也帶來明顯雨勢。許多人紛紛換季，發熱衣上身或換上冬天外套等衣物。但有部分民眾出現抓癢、紅疹等皮膚過敏情況。皮膚科醫師表示，民眾穿新衣服或更換換季衣物時，應先充分清洗並透過太陽曝曬或烘乾後再穿，以免塵蟎或黴菌殘留，造成皮膚痛癢、過敏。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，冬天降溫明顯，氣候寒冷乾燥，易使身體血液循環不佳、肌膚暗沈外，也會因缺水而產生皮膚敏感、乾燥等症狀。

黃毓惠說，若體質較敏感或有異位性皮膚炎患者，換季時若未將長期放在衣櫃的衣物先清洗過，可能會因濕氣過重而孳生黴菌，或沾染塵蟎或灰塵，穿上時就可能與皮膚緊密接觸後造成上肢出現紅疹、過敏性鼻炎、打噴嚏甚至氣喘等問題；若是未清洗過的褲裝，則可能誘發下肢乾癢。她說近期就有約一成多的患者，是因衣物換季造成過敏而求診。

而在治療上，黃毓惠說若僅是單純衣物所引發的過敏，清洗換穿後就患者自然會痊癒，別特別搔抓癢處即可，以免皮膚色素沈澱；若真無法忍耐，可至到皮膚科就醫，透過吃抗組織胺、擦類固醇藥膏等止癢藥物來避免搔抓，同時洗澡時勿過熱、也可塗抹保濕乳液加強，來加速修復皮膚。

皮膚科醫師表示，民眾穿新衣服或更換換季衣物時，應先充分清洗並透過太陽曝曬或烘乾後...
皮膚科醫師表示，民眾穿新衣服或更換換季衣物時，應先充分清洗並透過太陽曝曬或烘乾後再穿，以免塵蟎或黴菌殘留，造成皮膚痛癢、過敏。報系資料照片
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換季皮膚科患者

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