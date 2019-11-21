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溫昇豪推惜食理念 與「餓」零距離

2019-11-21 19:13台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

溫昇豪出席21日環保署「下一代與餓的距離」記者會。（photo by 主辦單位）
溫昇豪出席21日環保署「下一代與餓的距離」記者會。（photo by 主辦單位）
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溫昇豪21日以淺灰色西裝外套、搭配白襯衫及黑褲造型，出席環保署「下一代與餓的距離」記者會。此次與環保署合作拍攝影片中，溫昇豪也觀察到父母無節制的浪費，會導致下一代孩子沒足夠食物可享用的窘境，他表示：「珍惜食物不只是為了環境，也是為了我們的下一代。」

浪費後代的食物

環保署21日在記者會上公佈教育宣導影片「食物浪費後，還剩下什麼？」，影片以實境節目角度拍攝，片中溫昇豪與第一批父母聊天後聚餐，過程中他默默觀察，發現大家沒吃完的食物疊滿廚餘桶，第二批孩子進來時則面臨食物不夠，只剩一隻雞腿可分享的畫面。

溫昇豪則說：「以前在飯店打工過，常常看到廚餘桶裡堆滿鮑魚跟雞腿。」並表示，現在自己開餐廳，會要求客人別點太多，出去用餐也會打包剩餘食物。「自己會要求女兒不要浪費，並多帶她參與環保活動、觀看飢餓者的影片。」他補充。並邀請大家共同實踐「惜食」，減少製造廚餘，一起為後代打造更友善的環境。

「惜食」觀念需建立

「吃多少點多少，下一代才吃得飽。」環保署綜合計畫處處長劉宗勇表示，每個人下意識的過度取用，都會造成食物浪費。此次拍攝的影片，不夠小孩子吃的情況相信能激起大人保護後代的同理心。

根據聯合國統計，每年全球約有13億噸食物被扔掉，將近一半的食物浪費集中在餐廳及消費者端，約有20億人正面臨無法穩定獲取食物的處境，避免食物浪費不只是很環保的一件事，也連繫著他人取得飲食的命運。

【更多精采內容，詳見

環保署廚餘攝影

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