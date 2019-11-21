細胞治療核准醫院增至四家 北醫附醫入列

2019-11-21 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



衛福部最近公布最新一波細胞治療核准臨床試驗醫院，截至目前為止，總計有四家醫院可執行細胞療法，分別為三總、花蓮慈濟、北醫附醫、中國附醫，提供項目為自體免疫細胞治療-CIK及自體免疫細胞治療-DK為主。

此次新增的台北醫學大學附設醫院，被核准可針對大腸直腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、腎臟癌、肝癌、胰臟癌、鼻咽癌、胃癌、食道癌、膽管癌等12種國人常見難解的實體癌，提供「自體CIK免疫細胞治療」。

北醫附醫李冠德副院長表示，細胞治療是手術、放射治療及化療以外的第四種癌症治療方法；在細胞治療中，CIK細胞(細胞激素誘導殺手細胞)是成熟的技術，最常用於實體腫瘤治療，具備癌細胞毒殺能力，能啟動多種抗腫瘤機制，可與化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用。

目前國內醫院獲准執行細胞治療的癌別為五至十種，北醫附醫自體CIK免疫細胞治療可治療癌別達十二種，提供符合專案內容第四期實體癌的病人接受治療。

李冠德表示，病人治療前須測試體內免疫細胞數量、攻擊力，符合標準後再抽取血液，分離出自體免疫細胞進行擴增程序並加以治療；他強調，並非所有病人都適合接受細胞治療，包括免疫細胞的採集、輸注時間與其它治療藥物的搭配，病人須配合腫瘤科醫師指示，才能讓免疫治療發揮最大效果，達到有效醫療。

李冠德表示，北醫附醫以自體CIK免疫細胞作為起點，避免民眾到坊間接受未受政府認可的細胞治療所帶來的風險，而特管法通過的醫療場所所提供的細胞中，與病人相關的安全監控如無菌、內毒素、黴漿箘等皆會受到嚴格的檢測，以確保細胞品質與病人安全無虞。