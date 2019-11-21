手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



網路流傳手上的青筋是血管硬化的重要信號，像是大拇指側爆青筋反映心肺問題、大拇指根部反映冠心病風險，引發討論。不過，心臟科醫師澄清，上述都是無稽之談，血流變大才使手部血管較明顯突出，並非因為心血管疾病。

國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修表示，手部爆青筋代表該區域血流量大，這個現象常見於桌球或網球選手、長時間騎車的人，因為血流量變大才使得手部血管較明顯突出，但這群人並非心血管疾病的高危險群。

「除非是心臟衰竭患者、或是鎖骨至下胸廓位置發生血栓且堵塞的患者，才可能因著脖子兩側或胸廓血流不易回流心臟，使脖子部位的內頸靜脈看起來較突出。」張嘉修說明。

張嘉修表示，心血管疾病高危險群包括罹患三高，即高血壓、高血脂、糖尿病、45歲以上男性、55歲以上女性、吸菸與有家族病史者。