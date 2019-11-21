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家樂福聯手Uber Eats 新北市這家店200項商品可外送

2019-11-21 18:15聯合報 記者何雅玲／即時報導

不論在量販店採買多少商品都能即時外送到家，對於有家庭的上班族是再方便不過的服務，家樂福繼與foodpanda合作台北東興店外送服務後，宣布明(11/22)日起再與美食外送平台 Uber Eats合作，首波上線分店為家樂福新北市板橋店，提供近200項商品包含雜貨、生鮮蔬果、肉品、冷藏食品、熟食等多元商品選項，消費者可以直接透過 Uber Eats app 選購。

家樂福總經理王俊超表示，消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，賣場開啟與外送服務平台的合作，提供消費者更即時全面的購物體驗。以兩周前開始與foodpanda的合作來看，單店單日約有20~30張訂單，其中，炸物等熟食類、葉菜等生鮮類，以及清潔日用品，為主要訂購品項。

近年來家樂福致力整合數位服務，包括：整合會員+線上購物+商城APP，並升級為家樂福Wallet(錢包)，賣場內並同部引進智慧結帳機Scan&Go設利於實體店內，雙項結合搶進數位發展市場。

Uber Eats 今年首先跨足生鮮、日用品的外送服務，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，從內部數據觀察到在合作生鮮品牌中，消費者點購生鮮商品的占比近6成，這也應證先前與DailyView 網路溫度計合作的調查結果，沒有時間採買是消費者喜歡外送的原因之一。

家樂福與國內兩大外送服務平台合作，提供消費者更即時便捷的購物服務。圖/家樂福提供
家樂福與國內兩大外送服務平台合作，提供消費者更即時便捷的購物服務。圖/家樂福提供
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