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秋冬旅遊補助引論戰 網友：應該先提升觀光品質

2019-11-21 19:39聯合新聞網 綜合報導

網友提到比起一直補助旅遊業者，不如先提升觀光品質。 圖／聯合報系資料照片
網友提到比起一直補助旅遊業者，不如先提升觀光品質。 圖／聯合報系資料照片
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許多人趁著觀光局推出的秋冬旅遊補助，利用這段期間出去玩。不過卻有網友發文質疑，「到底憑什麼補助國內旅遊飯店業」引起論戰，也有許多網友提到，政府應該要改善觀光品質，而不是一直補助業者。

昨（20）日一名網友在PTT發文質疑，其他產業都自立自強，但政府卻常常對國內旅遊產業提供經費，觀光局也會幫忙行銷，連公務員也被迫用國旅卡消費，原PO表示「結果國內旅遊貴桑桑，去墾丁都可以去沖繩玩」。

原PO也提到，之前聽說是因為要招攬陸客，所以業者砸大錢蓋飯店、買遊覽車，但現在陸客不來，業者卻還是不降價，然後再拿選票威脅政府，讓他直呼「啊這投資本來就有賺有賠啊！」原PO更說，每次看到政府補助旅遊業，感覺就是他們不想永續經營或轉型改變。

文章一出立刻引起熱烈討論，有網友表示，「不好好經營的沒實力才在那邊唉聲嘆氣貪婪要補助」、「因為不補助無法自圓其說不需要陸客」、「所以旅遊補助根本不去使用，都是花自己的稅金」、「重點是補助了還是不便宜」、「政策買票啊」、「認真做事的不補助，補助不改進的幹嘛」。

但也有支持的網友留言表示，「那錢的來源政府好像有解釋是從機場稅金來的，覺得可以理解拿來補貼國內旅遊」、「我覺得有差，補助的民宿飯店等級在提升、價格有降低」、「我有用欸，特別去兩天一夜玩」、「身邊愛到處跑的人，都覺得很棒啊」、「促進國內旅遊阿，你不想去別人要去」、「刺激消費啊」。

有更多網友表示比起補助，應該要先提升觀光的品質，「有補助品質也沒變好」、「要改善觀光品質，而不是一直補助業者」、「我不會說輔助不好，但是詬病的是輔助之後品質沒提升」、「看台灣旅遊業整體都很鬆散凌亂，真不能怪遊客不來啊」、「還不如好好改善環境」。

陸客民宿PTT

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