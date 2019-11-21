「DALMORE大摩：至高。探所」攜手米其林星級名廚 打造至高尊榮饗宴

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前所未有、全台首創，於國際指標級摩天建築-台北101頂層101樓打造至高威士忌品酩會，精心設計三段旅程的奢華空間，透過沈浸式體驗旅程，穿梭流金淬煉時光，尋覓大摩傳奇與酒款魅力，並邀請國際頂尖星級名廚Paul Lee和Long Xiong聯彈，打造舌尖上絕美佳餚。【DALMORE大摩：至高。探所】天際品酩會將在12月2日至12月15日舉行為期14天，邀請酒迷與收藏酩家一同前來雲端迴廊，漫步品飲威士忌，以傲視世界的不凡品味高度，體會老酒銀行極致珍稀的非凡體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【DALMORE大摩：至高。探所】天際品酩會將在12月2日至12月15日舉行為期14天。 圖／尚格酒業 提供 分享 facebook

國際頂尖星級名廚聯彈，舌尖上餐酒相遇的絕美時刻繼大摩天才首席釀酒師理查‧派特森（Richard Paterson）與榮獲米其林三星Osteria Francescana餐廳主廚馬西莫‧博圖拉（Massimo Bottura）跨界共創世界唯一珍稀酒款「大摩 L'Anima 49年」，並於蘇富比進行拍賣與結合公益議題，成為藏家的夢幻逸品。此次，大摩再度向前邁進，攜手國內兩大米其林星級主廚，以極致創意與精巧手工，打造舌尖上絕美佳餚與頂級酒款的完美交融。這場盛宴邀請到以頂尖烹調技法、擁有多元料理風格，於今年甫摘米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee的主廚Paul Lee，與曾榮獲米其林一星、亞洲五十大餐廳Mume三位創始主廚之一，目前同時擔任Le Blanc、Salt & Stone兩家餐廳的行政主廚Long Xiong雙強聯手，與大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌完美結合設計星級創作料理，透過世界最尊貴威士忌和星級珍饈完美搭配，呈現至高品味的全新風貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 (左) Impromptu by Paul Lee主廚Paul Lee(右)Salt & Stone主廚Long Xiong。 圖／尚格酒業 提供 分享 facebook

三段奢華旅程 揭開世界最尊貴「老酒銀行」極致工藝威士忌界無人不知曉、珍稀傳奇的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，只專注追尋至高品味的品酩體驗。品牌奠基於無法超越的遠見與極致工藝的堅持，釀造出層次豐富、飽滿渾厚的極致酒體，透過與首席天才釀酒師理查‧派特森（Richard Paterson）親手挑選珍貴橡木桶的長時間對話，創造出大摩難以言喻的深沉奧秘。【DALMORE大摩 至高。探所】精心設計三段奢華旅程，分別為超越天際至高點的尊爵頭等艙、象徵大摩品牌精神卓越非凡的傳奇俱樂部、以及充滿各種大摩老年份頂級威士忌的老酒銀行(流金時光庫)，【DALMORE大摩 至高。探所】帶領大家一同領略世界最尊貴威士忌的不朽傳奇。

品酩酒款：-大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌-大摩極尊波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌-大摩亞歷山大三世紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌-大摩20年單一麥芽蘇格蘭威士忌＊每場次參與來賓均有機會贏得品酩大摩35年大師典藏單一麥芽蘇格蘭威士忌的珍貴時刻

報名場次時間：12/6(五) – 12/15(日)平日晚場19:30-21:00 / 週未全天場次 11:00-12:30、13:30-15:00、16:00-17:30、19:30-21:00地點：台北市信義區信義路5段7號101樓 – 101觀景台

即日起，期間限定ACCUPASS報名體驗，名額珍貴且極少，預約售馨為止。 https://www.accupass.com/go/DALMORE

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