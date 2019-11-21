該不該施打流感疫苗 醫師：高風險族群接種的好處大於壞處

2019-11-21 18:52 聯合新聞網 綜合報導



又到了每年年底流感疫苗開打的季節，但到底該不該施打流感疫苗又成話題。圖擷自 YouTube 分享 facebook

又到了每年年底流感疫苗開打的季節，但到底該不該施打流感疫苗，近日台大兒科醫師吳其穎指出，近年來流感重症甚至死亡的人，幾乎都是沒有施打疫苗的高風險族群，所以施打流感疫苗，對於符合公費條件的高風險族群，絕對是好處大於壞處。

日前醫師吳其穎在個人Youtube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」分享，每年世界衛生組織（WHO）都會根據歷年的大數據來預測，下個年度可能會造成大流行的流感病毒株，並將病毒資料提供給藥廠製做流感疫苗，但這次因為WHO決定病毒株的時程延後，導致疫苗製做也向後拖延，因此往年十月就會開打的公費疫苗，今年變成十一月中才開始分批施打。

對於公費疫苗接種順序，從108年11月15日起開始第一批，針對學生及醫事人員施打疫苗，第二批從108年12月8日起，65歲以上長者及學齡前幼兒可以開始接種，其餘接種對象則是從109年1月1日開始可以施打。

公費疫苗施打時程。圖擷自 YouTube 分享 facebook

醫師表示，接種疫苗大概需要2到4週後人體才會產生足夠的抗體，因此這樣時程的延後，讓許多專家、學者擔心，會不會造成冬、春季的流感提早爆發，但誰也無法預期是否會發生，所以如果有這個疑慮，或不符合公費疫苗接種資格的話，還是可以考慮自費接種疫苗，這樣就不受時程的限制，也可以及早獲得保護力。

然而到底該不該施打公費疫苗，醫師表示，如果符合公費條件的高風險族群，又不想要自費提前施打，建議時程一到就請醫師評估並趕緊接種，因為近年來流感重症甚至死亡的人，幾乎都是沒有施打疫苗的高風險族群，例如小孩、老人或有其他高風險慢性病的人。

醫師也提到，近期有研究指出，每年定期施打流感疫苗的保護力，比只單打一劑的情況還要高的多。最後醫師總結，施打流感疫苗對於符合公費疫苗條件的高風險族群來說，絕對是好處大於壞處，但公費的缺點就是需要等待，所以不屬於公費資格的青壯年族群，或想讓身體提早產生保護力的人，就建議自費施打疫苗。