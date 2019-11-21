輕颱鳳凰又往東偏 海警機率再降低仍未排除

2019-11-21 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



鳳凰颱風路徑。圖／中央氣象局提供 分享 facebook 輕颱鳳凰昨天生成，目前位在鵝鑾鼻東南東方485公里海面上，持續以每小時13公里速度，向西北轉北北西進行。根據氣象局下午2時最新預報，鳳凰七級風半徑仍維持100公里，但路徑又比上午在往東邊調整，雖然仍不排除往西偏會發布海上颱風警報，但機率比早上再更降低。

中央氣象局預報員官欣平表示，鳳凰上午強度略微增強，路徑再往東修，因此未發海上颱風警報警報。下午2時最新預報顯示，七級風半徑仍維持100公里，未來會隨著颱風迅速減弱，縮減為80公里。

官欣平表示，鳳凰下午路徑稍微比早上有往東邊調整，代表發布海警機率大幅降低，但由於非常靠近台灣附近海域，是否發海警仍不能排除。鳳凰的強度今天將會達到巔峰為輕度颱風，入夜開始會逐漸減弱，明天會迅速減弱為熱帶性低氣壓。

至於鳳凰的降雨範圍仍是桃園以北、東半部地區為主，目前基隆北海岸已經有些降雨，愈晚會愈明顯。官欣平表示，晚間較大雨勢會發生在宜蘭、基隆北海岸、大台北山區，部分區域會出現大雨，其他地方也可感受到降雨機率提高，開始有下雨，最多水氣的情況就在今天晚間及明天上半天。

氣象局預估，隨著颱風強度迅速減弱，雖然仍有水氣、但雨勢會緩和，東北部降雨持續到明天，等到周末東半部、東北部地區仍有降雨。其他地方周六、日是空擋，都是多雲到晴的天氣。