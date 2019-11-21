台灣之光！福灣巧克力擊敗祕魯 勇奪全球最佳黑巧克力

2019-11-21 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



連年獲得比賽佳績的台灣品牌「福灣巧克力」，今年9月才在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards(ICA)亞太區競賽中，拿下了31個獎項，蟬聯亞太區之冠。這次，又於瓜地馬拉時間(18日)晚間舉辦的「世界巧克力大賽」全球決賽中，一舉拿下5金、19銀、4銅，共18項大獎。福灣巧克力創辦人許華仁也在現場開心表示，這次的成績意義非凡，未來會繼續努力！謝謝台灣！

「世界巧克力大賽」始於2012年，評審為來自世界各地的業界專家，賽事將全球劃分為美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域先進行評選，各區域勝出的得獎者，才能晉升全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事。瓜地馬拉時間(18日)，「福灣巧克力」在全球決賽中奪下5金、19銀、4銅，獎項包括台灣一號屏東黑巧克力62%獲「世界最佳黑巧克力」、「全球小批次生產黑巧力最佳製作者」與「全球小批次生產最佳黑巧力」三項金牌；台灣鐵觀音茶巧克力62%獲「最佳調味黑巧克力」、台灣馬告巧克力62%獲得「全球巧克力品鑑師評選–最佳調味黑巧克力」共5項金牌。

值得一提的是，在全球巧克力大賽中，黑巧克力類別向來是祕魯業者的天下，如：Shattell、Ｃacao Suyo向來是常勝軍，但這次由福灣巧克力研發的「台灣一號屏東黑巧克力62%」得當晚最大獎「世界最佳黑巧克力」(相當於奧斯卡頒獎典禮中的最佳影片)，這也是首次由台灣的巧克力品牌獲得這項殊榮。ICA主席Martin Christy在頒獎時，對著全球巧克力業者說道：「大家要注意囉！台灣巧克力現在來勢洶洶啊！」另外，台灣鐵觀音茶巧克力62%獲得調味巧克力類別的金牌時，頒獎人則說：「這項大獎向來由Pacari稱王，如今被台灣的福灣取代了！」

福灣巧克力創辦人許華仁也在現場說：「在瓜地馬拉這個馬雅可可文明的發源地，能夠拿到世界最佳黑巧克力獎以及破紀錄的成績，意義非凡。可可之神總是給予我們比想像的還多，現在祂似乎愛上了台灣！希望每個人都能和我們一樣，珍惜可可之神賜給台灣的禮物！」