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台灣之光！福灣巧克力擊敗祕魯 勇奪全球最佳黑巧克力

2019-11-21 13:57聯合報 記者張芳瑜／即時報導

連年獲得比賽佳績的台灣品牌「福灣巧克力」，今年9月才在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards(ICA)亞太區競賽中，拿下了31個獎項，蟬聯亞太區之冠。這次，又於瓜地馬拉時間(18日)晚間舉辦的「世界巧克力大賽」全球決賽中，一舉拿下5金、19銀、4銅，共18項大獎。福灣巧克力創辦人許華仁也在現場開心表示，這次的成績意義非凡，未來會繼續努力！謝謝台灣！

「世界巧克力大賽」始於2012年，評審為來自世界各地的業界專家，賽事將全球劃分為美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域先進行評選，各區域勝出的得獎者，才能晉升全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事。瓜地馬拉時間(18日)，「福灣巧克力」在全球決賽中奪下5金、19銀、4銅，獎項包括台灣一號屏東黑巧克力62%獲「世界最佳黑巧克力」、「全球小批次生產黑巧力最佳製作者」與「全球小批次生產最佳黑巧力」三項金牌；台灣鐵觀音茶巧克力62%獲「最佳調味黑巧克力」、台灣馬告巧克力62%獲得「全球巧克力品鑑師評選–最佳調味黑巧克力」共5項金牌。

值得一提的是，在全球巧克力大賽中，黑巧克力類別向來是祕魯業者的天下，如：Shattell、Ｃacao Suyo向來是常勝軍，但這次由福灣巧克力研發的「台灣一號屏東黑巧克力62%」得當晚最大獎「世界最佳黑巧克力」(相當於奧斯卡頒獎典禮中的最佳影片)，這也是首次由台灣的巧克力品牌獲得這項殊榮。ICA主席Martin Christy在頒獎時，對著全球巧克力業者說道：「大家要注意囉！台灣巧克力現在來勢洶洶啊！」另外，台灣鐵觀音茶巧克力62%獲得調味巧克力類別的金牌時，頒獎人則說：「這項大獎向來由Pacari稱王，如今被台灣的福灣取代了！」

福灣巧克力創辦人許華仁也在現場說：「在瓜地馬拉這個馬雅可可文明的發源地，能夠拿到世界最佳黑巧克力獎以及破紀錄的成績，意義非凡。可可之神總是給予我們比想像的還多，現在祂似乎愛上了台灣！希望每個人都能和我們一樣，珍惜可可之神賜給台灣的禮物！」

此次「福灣巧克力」的得獎作品中，台灣一號屏東黑巧克力62%成績亮眼。許華仁形容這款巧克力由台灣在地可可果孕育出的風味，自然帶有熱帶水果、太妃糖、香草等香氣，滋味多元豐富且均衡，在他眼中最能代表台灣。這款巧克力在2017年就曾ICA亞太區競賽中獲獎，今年再摘全球最大獎，可見台灣可可的品質與製作已臻國際水準之冠。另外，福灣巧克力使用台灣人向來自豪的茶葉所製作的台灣鐵觀音茶巧克力62%也因迷人的茶香獲得金牌。

福灣巧克力在頂級巧克力中融入在地滋味。圖／福灣巧克力提供
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福灣巧克力於「世界巧克力大賽」一舉拿下18項大獎。圖／福灣巧克力提供
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福灣巧克力致力將東方迷人極致的可可風情傳遞到全世界。圖／福灣巧克力提供
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巧克力可可屏東

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