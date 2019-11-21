比國少年吸電子煙肺石化死 董氏批台灣忙選舉修法停滯

2019-11-21 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



電子煙肺傷害個案已擴及全球，美國自8月起傳出疫情後，最新通報確診病例已達2172人，其中42人死亡，加拿大、英國、菲律賓等也都相繼爆出案例，現在比利時也傳出18歲少年因吸電子致肺部石化死亡。董氏基金會批，各國已開始研議禁止新興菸品政策，我國卻忙著拚選舉，不見修法行動。

董氏基金會執行長姚思遠指出，美國醫學會（AMA）今公開呼籲，應立即禁止所有電子煙和電子煙設備，唯有政府拿出魄力，趕緊付諸行動，才能確保人民的健康。

姚思遠說，現在美國、加拿大、英國、菲律賓、比利時相繼傳出電子煙肺傷害疫情，澳門2018年已禁止電子煙及加熱菸等所有新興菸品，香港立法局擬訂下個月將審查禁止電子煙及加熱菸的法案。雖我國政府表態以人民健康最大利益的優先立場，禁止新興菸品，現在看到的卻是修法停滯。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，台灣菸害防制工作始於1984年是亞洲起步最早，如今面對新興菸品，台灣唯一能禁止新興菸品的「菸害防制法修正草案」仍卡在立院。

台北榮總家醫部主治醫師賴志冠表示，近年盛行電子煙、加熱菸等新興菸品，最短時間內已有研究證實會致癌、有二手菸害及三手菸害、肺傷害。現在美國眼科專家更指出，所有電子煙產品都會危害視力健康；電子煙中的化學成分尼古丁會刺激眼球，恐導致嚴重併發症，如青光眼、視網膜病變。

美國杜蘭大學名譽教授、亞太拒菸協會永久名譽秘書長陳紫郎表示，美國總統川普日前承認美國社會正遭遇電子煙的大麻煩，為挽救電子煙導致的傷亡，公開表示「將儘快做出禁止所有加味電子煙的政策」，但如今傳出迫於菸商的政策干預，川普害怕選票不保又改口，籲我國政府不可重道覆轍。