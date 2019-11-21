親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

台獨全家移民紐西蘭每年回台辦募款餐會 柯文哲：我看不順眼

50歲男罹肺癌 醫籲避免長時間暴露於空氣汙染環境

2019-11-21 13:22聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

長期暴露在廢氣等空氣汙染環境中，也有罹癌可能。50歲的楊先生無菸癮也不喝酒、熱愛戶外運動，平時因送貨工作需長時間騎車。某次外出時突然感到呼吸不順、舉步維艱，經抽血檢查才知罹患早期肺腺癌，後經手術治療後狀況改善。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘表示，據2016年世界銀行發布報告指出 ，空氣汙染已成人類早死重要因素之一，全球近九成人口生活在空汙超標地區，而空汙也可能會導致肺癌、心臟病、中風等疾病誘發。

此外，世界衛生組織（WHO）也於2018年時將室外空氣汙染訂為人類致癌因素之一，並提出長期暴露於PM2.5濃度高達35ug／m3的環境下，肺癌的致死率恐提高到15％。

賴基銘說，空氣汙染物的種類繁多，除了常聽到的PM2.5、PM10 之外，空氣中還有更多的危險因子；包括汽機車所排放的二氧化氮 （NO2）、臭氧 （O3）等，都有可能破壞肺部和呼吸道，若長時間暴露下，恐有致癌可能。

要如何避免在空汙環境中，賴基銘提醒，民眾應養成減少接觸空汙的生活習慣，如保持室內潔淨、養植物、霧霾或塵暴等天氣少開窗、空氣差時勿戶外運動等；同時應減少家庭PM2.5汙染源，例如燒烤、焚香及吸菸，烹煮時應避免煎、炒、炸，可透過蒸、煮方式來避免過多油煙。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，據2016年世界銀行發布報告指出 ，空氣汙染已成...
台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，據2016年世界銀行發布報告指出 ，空氣汙染已成人類早死重要因素之一。 報系資料照片
分享

空氣汙染PM2.5肺癌

相關新聞

別錯失當千萬富翁機會！7-8月統一發票千萬大獎4張未領

2019-11-21 10:43

影／累積廚餘可堆一萬座台北101 溫昇豪也教孩子惜食

2019-11-21 11:06

台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06

10大網購平台賣醫療器材 抽查到61件違規

2019-11-21 11:50

屏東來的果然強 福灣巧克力勇奪「世界最佳黑巧克力」

2019-11-21 12:43

高鐵自由座客塞爆「對號座車廂」 她憋到快噴尿卻求助無門：早買票太傻！

2019-11-21 12:00

台灣之光！福灣巧克力擊敗祕魯 勇奪全球最佳黑巧克力

2019-11-21 13:57

比國少年吸電子煙肺石化死 董氏批台灣忙選舉修法停滯

2019-11-21 13:27

Line Pay也可搭新北公車！ 平溪、金瓜石2路線搶先體驗

2019-11-21 13:18

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

達文西手術精準切除肌瘤 婦人如願生下第二胎

2019-11-21 11:40

在手術室工作要有好膀胱 博愛醫院設休息室還有膠囊房

2019-11-21 11:37

「這樣的城市值得依賴」PANTONE選出專屬台北的3種色彩

2019-11-21 11:37

東北部慎防局部大雨 下周一東北季風增強

2019-11-21 11:33

鐵捲門留縫隙、卡住 兩知名百貨業者挨罰12萬

2019-11-21 11:32

兩歲前養成親子共讀 兒醫建議從零歲開始

2019-11-21 11:09

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

變天咳不停 中醫師提醒枇杷膏別亂吃

2019-11-21 10:31

年底搭車踴躍 高鐵宣布這兩個周日增開二列次

2019-11-21 10:18

衛福部桃醫為腎友設計健康餐盤 巧妙融入遊戲長新知

2019-11-21 10:11

國二女生大力揉眼 竟導致視網膜剝離

2019-11-21 09:42

世界抗生素周 正視抗生素抗藥問題

2019-11-21 09:16

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

農委會啟動收購140公斤的大肥豬 首日收600頭

2019-11-21 08:49

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

選舉加天候很激情！夫妻失和掛病號小心選舉症候群上身

2019-11-21 08:25

11月颱的海警追溯至12年前 外圍環流曾帶豪雨

2019-11-21 08:18

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

搭高鐵送租車 輕鬆衝墾丁

2019-11-21 00:27

高鐵挺保育 帶孩子探索台灣

2019-11-21 00:20

胯下起疹羞就醫 拖成腺癌侵脊椎

2019-11-21 00:18

健康你我他／冷水洗臉再護膚 皮屑掰掰

2019-11-21 00:18

日照中心伸援 唐寶寶走出保護傘

2019-11-21 00:18

魚油助創傷修復、增強免疫 但過量會影響凝血

2019-11-21 00:18

腦膜瘤到處長 頭痛纏身20幾年 老醫師妙手救婦

2019-11-21 00:18

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

彰化長者視力檢查 6成異常或未正確使用輔具

2019-11-20 23:48
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

你知道衣服標籤為何都在「左側」？專家揭秘2大原因

2019-11-21 11:08

麗寶樂園渡假區徵才1000人 飯店房務經理6萬5吸睛

2019-11-21 09:15

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

男友玩交友軟體還要求開放式關係 網：拜託快分手

2019-11-20 21:09

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

美國聯合航空台北站 獲得亞洲首座安全卓越銀牌獎

2019-11-20 17:05

別錯失當千萬富翁機會！7-8月統一發票千萬大獎4張未領

2019-11-21 10:43

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

失戀如何走出傷痛 網友大推「這個辦法」：1天就忘記前任

2019-11-20 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top