50歲男罹肺癌 醫籲避免長時間暴露於空氣汙染環境

2019-11-21 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



長期暴露在廢氣等空氣汙染環境中，也有罹癌可能。50歲的楊先生無菸癮也不喝酒、熱愛戶外運動，平時因送貨工作需長時間騎車。某次外出時突然感到呼吸不順、舉步維艱，經抽血檢查才知罹患早期肺腺癌，後經手術治療後狀況改善。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘表示，據2016年世界銀行發布報告指出 ，空氣汙染已成人類早死重要因素之一，全球近九成人口生活在空汙超標地區，而空汙也可能會導致肺癌、心臟病、中風等疾病誘發。

此外，世界衛生組織（WHO）也於2018年時將室外空氣汙染訂為人類致癌因素之一，並提出長期暴露於PM2.5濃度高達35ug／m3的環境下，肺癌的致死率恐提高到15％。

賴基銘說，空氣汙染物的種類繁多，除了常聽到的PM2.5、PM10 之外，空氣中還有更多的危險因子；包括汽機車所排放的二氧化氮 （NO2）、臭氧 （O3）等，都有可能破壞肺部和呼吸道，若長時間暴露下，恐有致癌可能。