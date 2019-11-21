台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06 聯合新聞網 綜合報導



退休要住哪裡好？許多網友認為醫療是必須考量的重點之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 辛苦了大半輩子，許多人都希望能找個好房子、好環境居住養老，無論是交通便利或生活機能便捷，甚至醫療環境等，都是考量的重點。有網友就上網貼文詢問「台灣哪個地區最適合退休者居住？」引來其他鄉民們的熱議。

原PO在《mobile01》貼文請大家推薦台灣最適合退休者居住的地區，他還列出3個條件，想找「挑買水果便宜」、「下大雨不會淹水」、「地震不會房垮」的地方，讓許多網友紛紛留言，推薦自己的故鄉。

有網友說「宜蘭市滿適合的，好山好水好空氣，未來還有陽明醫院升格，若要回台北就醫也很容易一日來回」、「基本有就醫、活動、採買需求，在大台北生活而低消北投、基隆還可以」、「覺得是高雄。城市整體建設比較美觀，文創多，看Youtube上西方外國人也都是比較愛住高雄」、「桃園的地質穩定，土壤是卵礫石層及紅土層，並沒有液化現象，地震、颱風，天然災害影響小。有機場，退休後常出國方便很多，大眾交通工具也方便」、「嘉義縣太保市（縣政府）有高鐵丶長庚醫院丶故宮南院加上物價低，風景優美」。

對於退休者來說醫療是極重要的要素之一，就有網友點出重點，「雙北！空氣好、水質好、大眾交通方便、醫療院所多」、「台北啊！退休都幾歲了，身體健康狀況早就不比年輕時候。我們這邊一堆人跑來花東置產，說退休要養老。結果真退休了，還不是三天兩頭回北部、西部看醫生」、「愛山愛水對退休者而言，不如住家附近有大醫院要實用」。