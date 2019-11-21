新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣一名新生兒，日前突發性呼吸急促、唇色發黑，診所醫師判定須立即轉送醫院救治，東元綜合醫院獲報後，立即啟動黃金救援新生兒外接服務，急重症新生兒專業照護團隊20分鐘內搭救護車趕赴診所，所幸經醫師緊急插管、呼吸器治療、給予氧氣合併使用急救藥物，順利送回東元新生兒加護病房持續治療，目前追蹤復原良好，救回寶貴的小生命。

衛福部107年死因統計顯示，有474個新生兒在出生後28天內死亡，死亡率2.6%，其中，先天性畸形或染色體異常、源自周產期而出現的呼吸性疾病、妊娠長短而引發的疾病、周產期的感染等，約占新生兒死因近7成。

東元綜合醫院新生兒科主任醫師王昱程表示，胎兒肺部發展到37周還有5%未成熟，35周以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟可能引發肺炎、肺高壓、敗血症等，所以往往一出生就需要兒科醫師急救。在地區診所出生的新生兒，一旦發生危急情況，若無馬上予以急救並立即送往大醫院，可能發生死亡或嚴重後遺症的不幸事件。

新生兒在送醫程中，很可能出現失溫或缺氧等併發症，若無法即時治療，恐造成無反挽回的遺憾，特別是早產兒，若父母是搭車自行送醫，孩子在路程中突然惡化，很難做進一步的醫療行為及急救。

王昱程也強調，運送新生兒的救護車必須備有「輸送型保溫箱」、「插管式、鼻管式呼吸器及氧氣」、「血氧飽和度監視器」、「急救箱、甦醒球、藥物」等急救配備。