10大網購平台賣醫療器材 抽查到61件違規

2019-11-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



網購體脂機、血壓計、耳溫槍等醫療器材相當便利，但須留意業者是否違規，以保障自身使用的健康安全。衛福部食藥署針對蝦皮等10大網路購物平台進行專案稽查，查獲61件商品涉違反藥事法。其中以業者沒有藥商許可執照為大宗，其次是業者並未依法在交易通路明顯處標示應揭露事項。

衛福部食藥署今年上半年與新北市等九縣市衛生局合作執行「108年度網路平台販售醫療器材專案稽查計畫」，稽查對象包括蝦皮、Yahoo奇摩拍賣、PChome、樂天市場、露天拍賣等10大網路購物平台，要求六都與非六都衛生局分別要抽查至少3-10件商品加以分析，總計查獲61件違規案件。

衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，網路買賣雖然便利，但根據藥事法規定，販賣醫材之前應先向在地衛生局申請，繳納執照費、取得藥商許可執照才能營業；若要在網路販售，須再依據「藥商（局）得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項」進行申請。

在網路上銷售的醫材必須是經許可的醫材，目前衛福部開放在網路上販售低風險的第一級醫材，以及18項第二級醫材；銷售時，應在通訊交易通路明顯可見之處，以易於消費者辨識的方式標明應揭露事項等，否則依法可處新台幣三萬元以上200萬元以下罰鍰。