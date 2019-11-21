10大網購平台賣醫療器材 抽查到61件違規
網購體脂機、血壓計、耳溫槍等醫療器材相當便利，但須留意業者是否違規，以保障自身使用的健康安全。衛福部食藥署針對蝦皮等10大網路購物平台進行專案稽查，查獲61件商品涉違反藥事法。其中以業者沒有藥商許可執照為大宗，其次是業者並未依法在交易通路明顯處標示應揭露事項。
衛福部食藥署今年上半年與新北市等九縣市衛生局合作執行「108年度網路平台販售醫療器材專案稽查計畫」，稽查對象包括蝦皮、Yahoo奇摩拍賣、PChome、樂天市場、露天拍賣等10大網路購物平台，要求六都與非六都衛生局分別要抽查至少3-10件商品加以分析，總計查獲61件違規案件。
衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，網路買賣雖然便利，但根據藥事法規定，販賣醫材之前應先向在地衛生局申請，繳納執照費、取得藥商許可執照才能營業；若要在網路販售，須再依據「藥商（局）得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項」進行申請。
在網路上銷售的醫材必須是經許可的醫材，目前衛福部開放在網路上販售低風險的第一級醫材，以及18項第二級醫材；銷售時，應在通訊交易通路明顯可見之處，以易於消費者辨識的方式標明應揭露事項等，否則依法可處新台幣三萬元以上200萬元以下罰鍰。
周珮如表示，本次稽查查獲違規的61件案件裏頭，47件業者並未領有藥商許可執照就逕自在網路販售醫材；6件業者並未遵照規定在通訊交易通路明顯可見處向消費者表明應揭露事項，像是醫材許可證核准字號、製造廠名稱與地址、製造日期與保存期限、藥商或藥局諮詢專線電話、具量測功能的產品須載明校正服務據點等；4件業者標示的許可證字號與核准不符；2件業者銷售紅外線耳溫槍，這是目前未經核准在網路販售的醫材。
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