達文西手術精準切除肌瘤 婦人如願生下第二胎

2019-11-21 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



39歲的羅姓女患者，5年前生下兒子，想再生第二胎，但努力多年無法如願，去年初到童綜合醫院婦產科求診，張永玲醫師進行檢查，發現羅女子宮內長出2顆約6公分的肌瘤壓迫子宮內膜腔，導致雙側輸卵管塞住，造成無法懷孕的情況；羅女想再懷孕，希望手術過程能降低對子宮組織的傷害，張永玲醫師建議進行達文西子宮肌瘤切除手術，精準將2顆肌瘤摘除，手術順利，術後住院5天即回家休養。半年後患者順利自然受孕，最近終於如願生下了第二個寶貝。

童綜合醫院婦產科張永玲醫師表示，台灣30歲以上婦女約20％的育齡婦女罹患子宮肌瘤，40歲至50歲罹患比率更高達30%，子宮肌瘤為女性骨盆腔中最常見的「良性腫瘤」，99％以上的子宮肌瘤都屬良性，為子宮的肌肉和結締組織纖維異常增生所致，只要進行超音波檢查即可被發現診斷。多數患者只要定期追蹤即可，除非有下列症狀造成不適，才需進行手術治療。

例如當子宮肌瘤過大壓迫到其他器官，出現頻尿、便秘、腹脹、殘尿感、腰痠背痛等現象時；經血過量或不正常子宮出血，導致貧血時；嚴重腹痛，影響生活品質時；肌瘤成長速度過快，可能轉為惡性的風險時；造成不孕或流產。

張永玲醫師表示，不孕症病人中有10%-15%是因為子宮內膜的病變，常見的疾病有子宮肌瘤、子宮沾黏、子宮瘜肉、子宮畸形等，子宮內膜為胚胎著床的地方，所以子宮內膜出現病變時就會影響懷孕。不孕的病人除了做精液分析、卵巢功能及輸卵管檢查外，也不可忽略了子宮內膜檢查。