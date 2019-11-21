「這樣的城市值得依賴」PANTONE選出專屬台北的3種色彩

2019-11-21 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



你眼中的台北是什麼顏色？色彩權威PANTONE彩通，綜合台北在地環境、人文、歷史等城市元素，為台北挑選出三種台北專屬色彩，永恆灰（Timeless Gray）、活力粉（Vibrant Pink）與盎然綠（Revitalizing Green）。另外，「全球城市玩色計畫」首站也將自台北出發，將於今年12月28日在松山文創園區正式對外開展。

PANTONE為台北挑選代表色，並推出以城市色彩為主題的藝術展。圖／摘自City Color Project全球城市玩色計畫粉絲團 分享 facebook

「全球城市玩色計畫」由台灣新生代策展公司滴鴞實業主動向全球色彩權威PANTONE PCI提案，邀請PANTONE為台北挑選代表色，並推出全球首創以城市色彩為主題的藝術展。PANTONE創意總監Tod Schulman今年一月底來到台北和高雄考察，最後為南北雙城定調了色彩。而代表台北的城市三原色分別為永恆灰、活力粉、盎然綠。

PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片 分享 facebook

「全球城市玩色計畫」首站自台北出發，將於2019年12月28日在松山文創園區二樓多功能展演廳正式對外開展，其後由高雄、香港、曼谷、清邁、首爾、釜山接力響應，用色彩串起城市居民對城市的共鳴。

PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片 分享 facebook

●永恆灰（Timeless Gray）

灰色的意象是安靜、樸素、穩健、柔和與高雅。

「灰色代表著堅實的力量和長壽特性，不禁令人聯想起城市建築材料的顏色，能夠歷久彌新，經歷時間的考驗。」除了高樓大廈的都市景觀外，台北市充斥著歷經三、四十年的水泥建物，印入眼簾的灰色是對這都市的第一印象。

在PANTONE眼中，台北是一個優雅的人文環境，步調雖快但卻保有一定的秩序感，多數人選擇以舒服語調與人溝通，讓這個城市有著安靜的社會氛圍。對身處過世界各地的PANTONE來說，這樣的城市值得依賴，不僅城市是以穩定色調灰色型塑，身居此處的居民更以不溫不亢的優雅態度生活著，因此選用帶有暖色調的灰來對應台北市民具有高文化水準的生活素質。

台北城市色彩永恆灰（Timeless Gray），灰色的意象是安靜、樸素、穩健、柔和與高雅。圖／Pantone提供 分享 facebook

●活力粉（Vibrant Pink）

粉色的意象是勇敢、前衛及力量的象徵。

在女力意識或是兩性平權議題上，台北市無疑地在人權議題中位居亞洲高材生的地位。在情感面上，粉紅色象徵ㄧ顆敏銳的心，傳遞了關懷與分享，時常被視作為女性的代表顏色之一，柔弱卻又堅毅且強壯。PANTONE 挑選此色作為台北市的顏色之一，因為台北是具有未來眼光與勇氣的代表城市，雖然在國際地位上不如泱泱大國般聲勢壯大，但憑藉著柔軟卻富有能量的精神，始終讓台北市在國際舞台上總能佔有一席之地。

台北城市色彩活力粉（Vibrant Pink），粉色的意象是勇敢、前衛及力量的象徵。圖／Pantone提供 分享 facebook

●盎然綠（Revitalizing Green）

綠色的意象是永續、環保、和平與再生。

台北市的環境綠化早已行之有年，其中北市之肺－大安森林公園、敦化南北路、仁愛路，以及城市後山陽明山國家公園等，讓身處都市叢林的北市居民擁有友善的呼吸環境，近年來隨著空汙問題逐漸嚴重，環境綠化對於都市及市民的重要性益顯重要。除了環境綠化外，在PANTONE來台的觀察中，也發現了台北各種再生能源的推廣運用，如Gogoro的盛行與多點換電站、電動車的充電站等等都已經落實並逐步邁進。

台北城市色彩盎然綠（Revitalizing Green），綠色的意象是永續、環保、和平與再生。圖／Pantone提供 分享 facebook

●「全球城市玩色計畫－台北站」

CITY #TAIPEI COLOR PROJECT

展覽時間：2019/12/28~2020/03/01