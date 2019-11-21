親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

邱毅說馬英九推薦車宜靜列不分區害他落馬 馬辦要告

薑是老的辣！宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台灣民眾黨

「這樣的城市值得依賴」PANTONE選出專屬台北的3種色彩

2019-11-21 11:37聯合報 記者江佩君／即時報導

你眼中的台北是什麼顏色？色彩權威PANTONE彩通，綜合台北在地環境、人文、歷史等城市元素，為台北挑選出三種台北專屬色彩，永恆灰（Timeless Gray）、活力粉（Vibrant Pink）與盎然綠（Revitalizing Green）。另外，「全球城市玩色計畫」首站也將自台北出發，將於今年12月28日在松山文創園區正式對外開展。

PANTONE為台北挑選代表色，並推出以城市色彩為主題的藝術展。圖／摘自City...
PANTONE為台北挑選代表色，並推出以城市色彩為主題的藝術展。圖／摘自City Color Project全球城市玩色計畫粉絲團
分享

「全球城市玩色計畫」由台灣新生代策展公司滴鴞實業主動向全球色彩權威PANTONE PCI提案，邀請PANTONE為台北挑選代表色，並推出全球首創以城市色彩為主題的藝術展。PANTONE創意總監Tod Schulman今年一月底來到台北和高雄考察，最後為南北雙城定調了色彩。而代表台北的城市三原色分別為永恆灰、活力粉、盎然綠。

PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片
PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片
分享

「全球城市玩色計畫」首站自台北出發，將於2019年12月28日在松山文創園區二樓多功能展演廳正式對外開展，其後由高雄、香港、曼谷、清邁、首爾、釜山接力響應，用色彩串起城市居民對城市的共鳴。

PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片
PANTONE為台北挑選代表色。圖／摘自台北城市色彩計畫藝術展宣傳片
分享

●永恆灰（Timeless Gray）

灰色的意象是安靜、樸素、穩健、柔和與高雅。

「灰色代表著堅實的力量和長壽特性，不禁令人聯想起城市建築材料的顏色，能夠歷久彌新，經歷時間的考驗。」除了高樓大廈的都市景觀外，台北市充斥著歷經三、四十年的水泥建物，印入眼簾的灰色是對這都市的第一印象。

在PANTONE眼中，台北是一個優雅的人文環境，步調雖快但卻保有一定的秩序感，多數人選擇以舒服語調與人溝通，讓這個城市有著安靜的社會氛圍。對身處過世界各地的PANTONE來說，這樣的城市值得依賴，不僅城市是以穩定色調灰色型塑，身居此處的居民更以不溫不亢的優雅態度生活著，因此選用帶有暖色調的灰來對應台北市民具有高文化水準的生活素質。

台北城市色彩永恆灰（Timeless Gray），灰色的意象是安靜、樸素、穩健、...
台北城市色彩永恆灰（Timeless Gray），灰色的意象是安靜、樸素、穩健、柔和與高雅。圖／Pantone提供
分享

●活力粉（Vibrant Pink）

粉色的意象是勇敢、前衛及力量的象徵。

在女力意識或是兩性平權議題上，台北市無疑地在人權議題中位居亞洲高材生的地位。在情感面上，粉紅色象徵ㄧ顆敏銳的心，傳遞了關懷與分享，時常被視作為女性的代表顏色之一，柔弱卻又堅毅且強壯。PANTONE 挑選此色作為台北市的顏色之一，因為台北是具有未來眼光與勇氣的代表城市，雖然在國際地位上不如泱泱大國般聲勢壯大，但憑藉著柔軟卻富有能量的精神，始終讓台北市在國際舞台上總能佔有一席之地。

台北城市色彩活力粉（Vibrant Pink），粉色的意象是勇敢、前衛及力量的象...
台北城市色彩活力粉（Vibrant Pink），粉色的意象是勇敢、前衛及力量的象徵。圖／Pantone提供
分享

●盎然綠（Revitalizing Green）

綠色的意象是永續、環保、和平與再生。

台北市的環境綠化早已行之有年，其中北市之肺－大安森林公園、敦化南北路、仁愛路，以及城市後山陽明山國家公園等，讓身處都市叢林的北市居民擁有友善的呼吸環境，近年來隨著空汙問題逐漸嚴重，環境綠化對於都市及市民的重要性益顯重要。除了環境綠化外，在PANTONE來台的觀察中，也發現了台北各種再生能源的推廣運用，如Gogoro的盛行與多點換電站、電動車的充電站等等都已經落實並逐步邁進。

台北城市色彩盎然綠（Revitalizing Green），綠色的意象是永續、環...
台北城市色彩盎然綠（Revitalizing Green），綠色的意象是永續、環保、和平與再生。圖／Pantone提供
分享

●「全球城市玩色計畫－台北站」

CITY #TAIPEI COLOR PROJECT

展覽時間：2019/12/28~2020/03/01

展覽地點：台北市松山文創園區二樓多功能展演廳

11位參展藝術家翁偉中、蔣雅文 J.Y.W.、DEBE、Candy Bird、溫...
11位參展藝術家翁偉中、蔣雅文 J.Y.W.、DEBE、Candy Bird、溫度物所、潘學觀、怕胖團、黃薇、李玥瑱、曾士豪、蔡承原。圖／Pantone提供
分享
「全球城市玩色計畫」首站由台北出發。圖／Pantone提供
「全球城市玩色計畫」首站由台北出發。圖／Pantone提供
分享

北市文創大安森林公園

相關新聞

別錯失當千萬富翁機會！7-8月統一發票千萬大獎4張未領

2019-11-21 10:43

影／累積廚餘可堆一萬座台北101 溫昇豪也教孩子惜食

2019-11-21 11:06

10大網購平台賣醫療器材 抽查到61件違規

2019-11-21 11:50

高鐵自由座客塞爆「對號座車廂」 她憋到快噴尿卻求助無門：早買票太傻！

2019-11-21 12:00

屏東來的果然強 福灣巧克力勇奪「世界最佳黑巧克力」

2019-11-21 12:43

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

達文西手術精準切除肌瘤 婦人如願生下第二胎

2019-11-21 11:40

在手術室工作要有好膀胱 博愛醫院設休息室還有膠囊房

2019-11-21 11:37

東北部慎防局部大雨 下周一東北季風增強

2019-11-21 11:33

鐵捲門留縫隙、卡住 兩知名百貨業者挨罰12萬

2019-11-21 11:32

兩歲前養成親子共讀 兒醫建議從零歲開始

2019-11-21 11:09

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

變天咳不停 中醫師提醒枇杷膏別亂吃

2019-11-21 10:31

年底搭車踴躍 高鐵宣布這兩個周日增開二列次

2019-11-21 10:18

衛福部桃醫為腎友設計健康餐盤 巧妙融入遊戲長新知

2019-11-21 10:11

國二女生大力揉眼 竟導致視網膜剝離

2019-11-21 09:42

世界抗生素周 正視抗生素抗藥問題

2019-11-21 09:16

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

農委會啟動收購140公斤的大肥豬 首日收600頭

2019-11-21 08:49

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

選舉加天候很激情！夫妻失和掛病號小心選舉症候群上身

2019-11-21 08:25

11月颱的海警追溯至12年前 外圍環流曾帶豪雨

2019-11-21 08:18

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

搭高鐵送租車 輕鬆衝墾丁

2019-11-21 00:27

高鐵挺保育 帶孩子探索台灣

2019-11-21 00:20

胯下起疹羞就醫 拖成腺癌侵脊椎

2019-11-21 00:18

健康你我他／冷水洗臉再護膚 皮屑掰掰

2019-11-21 00:18

日照中心伸援 唐寶寶走出保護傘

2019-11-21 00:18

魚油助創傷修復、增強免疫 但過量會影響凝血

2019-11-21 00:18

腦膜瘤到處長 頭痛纏身20幾年 老醫師妙手救婦

2019-11-21 00:18

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

彰化長者視力檢查 6成異常或未正確使用輔具

2019-11-20 23:48

爭吵、失眠、全身痠痛… 選舉症候群病號增

2019-11-20 23:38

吃糙米較健康？專家說法不同

2019-11-20 23:37

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

擺脫冰冷數字編號 保安林將有名字了

2019-11-20 21:15
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

被爸爸笑小腿粗 單親少女竟吞棉花減肥致腸阻塞

2019-11-20 14:05

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top