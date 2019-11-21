在手術室工作要有好膀胱 博愛醫院設休息室還有膠囊房

2019-11-21 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



「在手術室工作，必須要有一顆好膀胱、好腸胃與好體力，因為如果手術時間長，多半必須等到手術結束才能飲食與上廁所。」羅東博愛醫院手術室護理師高鈺媛為常常要馬拉松式工作、高專注力、高專業的手術工作下了這樣生動的註腳。

羅東博愛醫院有13間手術室，每天從早上8點開始手術馬拉松，依照不同的手術內容，簡單的手術約30分鐘，複雜的手術可以超過8小時，對醫師來說，每次上刀，都關乎病人的康復與生命安全，高度專注是基本條件，但同時也大量耗費醫護的精神、腦力與體力。

就手術室護理師來說，每日迎接大大小小的的手術是家常便飯，且每日的工作都必須從前一天開始準備，除了預先了解病人案例之外，不同術式的內容、程序也必須一一掌握，才能在隔天與醫師上刀時，順利跟上手術流程、完成病人手術。

為此，羅東博愛醫院本月起，為手術室醫護團隊打造嶄新的休息室，不但從國外引進膠囊旅館概念的房型，讓醫護團隊可以有個人空間適時小憩，面對遼闊窗台的吧檯區，也能讓緊繃的情緒瞬間獲得紓解，休息室結合休息與用餐需求，除了備有大型冰箱、飲水機、微波爐、電視與更衣空間外，也規劃了淋浴室，隨時提供梳洗使用，洗盡疲憊。

院方表示，舒適的休憩空間不只滿足團隊隨時可熱餐、梳洗與休息的需求，環境氣氛也透過燈光、採光與特殊建材，營造濃濃的咖啡館悠閒氛圍，讓隨時需要備戰的醫護團隊能夠確實充電後，再以最佳狀態為病人手術。

羅東博愛醫院指出，博愛醫院每間手術室每日安排的人力至少6位，包含主刀的醫師、麻醉科醫師、麻醉護理師、住院醫師和外科助手、流動護理師、刷手護理師，其中外科助手協助於手術時為醫師拉線，刷手護理師協助遞器械，以及流動護理師負責病人擺位、課室聯絡、數據監看與紀錄等，全力面對每次的手術挑戰。