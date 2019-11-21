東北部慎防局部大雨 下周一東北季風增強

2019-11-21 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



中央氣象局說，今明兩天鳳凰颱風外圍環流影響，東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六、周日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一東北季風增強，下周二、周三東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天至周六基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率。