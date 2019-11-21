鐵捲門留縫隙、卡住 兩知名百貨業者挨罰12萬

2019-11-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市府今年發動大型百貨賣場公共安全聯合檢查，今天結果出爐，抽檢35家僅「ATT 4 Recharge」（吸引力生活事業公司）及「美麗新廣場」（美麗新娛樂公司）2家因防火鐵捲門無法正常運作而違反建築法規定，分別開罰12萬元；市府表示，2家業者目前皆已改善。

年底前有許多百貨商場舉辦優惠慶祝活動，北市法務局會同建管處、消防局等局處單位，於9月24日至10月31日，從全市68家營業面積面積超過5000平方公尺的大型百貨及賣場中，抽出35家進行聯合檢查。

法務局主任消保官楊麗萍表示，抽檢35家的消防安全設備全部合格，但當中「ATT 4 Recharge」及「美麗新廣場」分別因防火區的防火鐵捲門閉合不全、無法正常起降，嚴重妨礙火災發生時民眾逃生避難，而違反建築法，各被都市發展局建管處依法開罰12萬元。

建管處正工程司李秋林表示，2家挨罰業者鐵捲門可能因機件故障造成防火鐵捲門關到最後卻留下一個拳頭寬的縫隙，或關到一半門卡住，留下1公尺高縫隙；若發生火災，濃煙將從此灌入影響民眾逃生安全；因此當下限業者2天內改善，最後都完成修復，複查合格。

李秋林也說，由於年底、過年前仍會有較多逛百貨人潮，市府接下來還會針對其他大型百貨、賣場業者進行安全稽查。

對此，美麗新娛樂公司表示，防火鐵捲門過去都有定期養護，但抽檢時突然故障，隔日就派員修繕完畢且複查合格，未來會指派專員加強防火鐵捲門檢查。

ATT 4 Recharge則表示，防火鐵捲門機件故障是內部定期檢查有所遺漏造成，現已準備防火鐵捲門等圖資，規畫每月定期巡檢，避免再有類似問題發生。