兩歲前養成親子共讀 兒醫建議從零歲開始
孩童成長發展歷程中，語言、認知等學習非常重要。兒科醫師表示，親子共讀應從零歲就要開始培養，兩歲前是關鍵，超過兩歲後便很難養成習慣。
馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師陳慧如表示，孩童的語言發展歷程，通常一歲時就會喊「爸爸」或「媽媽」等稱謂，一歲多至兩歲時，則應該會說些簡單單字或片語，若透過讀圖卡、遊戲等互動方式，更有助孩童快速學習。
該怎麼親子互動，陳慧如說，寶寶出生後即可透過唸繪本（故事書）的共讀方式，不僅可治療語言障礙的孩童，也能幫助正常孩童的語言發展。國外曾針對三個月到12個月大的嬰幼兒進行研究，發現有接受親子共讀的寶寶，其兩歲後的語言發展及社交溝通技巧，都比沒接受語言共讀的孩童來得好。
另外，美國兒科醫學會更在2014年時，即將「家長應盡早念故事書給孩童聽」，納入兒童照護的重要政策。而許多國際論文已指出，由兒科醫師介入推廣早期親子共讀，可以改變嬰幼兒家長對共讀的態度，也可促進幼兒腦部及語言發展與就學後的閱讀能力。
而為何要「讀」？陳慧如說，有國外研究顯示嬰幼兒對母親的聲音較能刺激腦部反應，透過親子共讀能增加應幼兒聽覺、視覺學習，促進孩童的語言發展，還可幫助字型意識形成的能力，而字型意識能力是孩童日後學習閱讀及寫作的基礎。
因此，繪本的選擇必須根據孩童的能力，若家長擔心家中寶寶太小、聽不懂故事內容，陳慧如建議可先挑五成以上為圖畫的繪本，使用簡單、明確且適當的字詞，誇張語調及豐富表情，並放慢說話速度，來提高寶寶對語音的辨識及理解能力，增加模仿的動機。等到寶寶有發音動機，再透過圖卡學單字，從圖像建構到故事解說來培養認知、模仿句型，增進語言技巧。
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