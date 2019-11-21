兩歲前養成親子共讀 兒醫建議從零歲開始

2019-11-21 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



孩童成長發展歷程中，語言、認知等學習非常重要。兒科醫師表示，親子共讀應從零歲就要開始培養，兩歲前是關鍵，超過兩歲後便很難養成習慣。

馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師陳慧如表示，孩童的語言發展歷程，通常一歲時就會喊「爸爸」或「媽媽」等稱謂，一歲多至兩歲時，則應該會說些簡單單字或片語，若透過讀圖卡、遊戲等互動方式，更有助孩童快速學習。

該怎麼親子互動，陳慧如說，寶寶出生後即可透過唸繪本（故事書）的共讀方式，不僅可治療語言障礙的孩童，也能幫助正常孩童的語言發展。國外曾針對三個月到12個月大的嬰幼兒進行研究，發現有接受親子共讀的寶寶，其兩歲後的語言發展及社交溝通技巧，都比沒接受語言共讀的孩童來得好。

另外，美國兒科醫學會更在2014年時，即將「家長應盡早念故事書給孩童聽」，納入兒童照護的重要政策。而許多國際論文已指出，由兒科醫師介入推廣早期親子共讀，可以改變嬰幼兒家長對共讀的態度，也可促進幼兒腦部及語言發展與就學後的閱讀能力。

而為何要「讀」？陳慧如說，有國外研究顯示嬰幼兒對母親的聲音較能刺激腦部反應，透過親子共讀能增加應幼兒聽覺、視覺學習，促進孩童的語言發展，還可幫助字型意識形成的能力，而字型意識能力是孩童日後學習閱讀及寫作的基礎。