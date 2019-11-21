影／累積廚餘可堆一萬座台北101 溫昇豪也教孩子惜食

2019-11-21 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



現今食物浪費的情形非常嚴重，廚餘回收量可疊一萬座台北101，行政院環保署今天首映惜食環境教育宣導影片，男主角藝人溫昇豪親臨現場分享十大惜食宣言，呼籲民眾減少資源浪費，為下一代留下永續的飲食生活圈。

「食物浪費後，還剩下什麼？」影片，邀請今年金鐘獎戲劇節目男配角獎新科得主溫昇豪與素人共同以「類實境」手法拍攝。

影片中溫昇豪作為主持人在側觀察，在不知情的情況下，大人與小朋友先後取餐，大人下意識過度取用，造成食物浪費，剩下的餐點已不足供給在後面取餐小朋友所需。呈現食物浪費連繫著他人飲食取得的命運，期能帶領大家共同反向省思、減少廚餘的產生，也減少消耗環境資源。

環保署計畫處長劉宗勇說，環保署2018年統計資料顯示，全國廚餘回收量逾59萬公噸，用廚餘桶堆疊起來約1萬3500座台北101的高度。而根據聯合國統計，全球每年扔掉約13億噸食物，全世界有三分之一的食物，還沒進入人們的胃，就在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費了，逾五成的食物浪費集中在餐廳及消費者端，但同時，全球卻仍有約20億人口吃不飽，他說，這是很奇怪的事情。

溫昇豪表示，當了爸爸以後，更加關注環境保護相關議題，現在小孩物資過於豐富，常常吃一口就不吃。自己的小孩在兩三歲時就有這個狀況，於是找飢餓三十的影片給孩子看，告訴他惜食的重要。溫昇豪說，現在小孩在便利商店也會跟店員說不需要拿吸管。