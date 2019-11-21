好市多瘋搶7款爆紅品！內行鄉民激推絕對要回購

2019-11-21 21:20 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



你買過以下產品嗎？

美式賣場Costco好市多引進各種新穎、有特色的商品而備受矚目，透過網友們分享體驗使用文章後，經常在引發網路熱烈討論，掀起搶購旋風！今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來介紹近期網友激推的7大「爆紅產品」，有些可是小編冒著講了會缺貨的風險也要淚推的黑馬好物，看到在架上的請不要客氣，一個都別放過，一起來買個過癮！









第一名：衛生紙

只要說到用最兇的日常用品，就屬衛生紙莫屬啦！難怪許多人前往採買都不忘帶好帶滿～

這款自有品牌柯克蘭衛生紙，紙質柔軟又堅韌，三層厚度抽一次就很剛好，使用完還可以直接丟入馬桶中。讓網友狂推「用過就回不去」、「上廁所不能沒有它」，成為Costco討論度最高的明星商品！

image source：臉書／Costco好市多 商品經驗老實說





第二名：嬰兒用品

精打細算的家長們絕不會放過前往Costco囤貨的機會，尤其是不定期推出尿布隱藏優惠，讓家長們紛紛「好康道相報」，手刀為了寶貝用最快的速度衝去現場搬幾箱回來！

其中幫寶適「拉拉褲」更成為爸媽必囤的一款尿布，像穿小內褲一樣套上又服貼寶寶身型，就算是爸爸也沒理由再說「不會換」～ 許多網友認為拉拉褲不僅外出使用方便，也很適合剛學走路的寶寶們，經常在PTT與好市多相關社團被熱烈討論。而且根據網友專業分析，雖然拉拉褲目前只在好市多線上有賣，但這可是全台最划算的通路，想買拉拉褲的家長們不要錯過了喔！

第三名：盥洗用品

舉凡洗髮精、各式精油皂等在Costco一應俱全，一定能挑到你喜歡的味道與特色功能，如果你特別喜歡天然、無負擔的盥洗用品，可以試試「Douce Nature地恩法國馬賽皂」！

這款「Douce Nature地恩法國馬賽皂」，不含化學物質不傷皮膚，敏感肌也可以放心使用，有人就大讚，一塊肥皂可以「從頭洗到腳」，洗後不乾澀超保濕，而且「一大塊分成4等份，瓶瓶罐罐都可以省下來」，好市多社團裡的內行人更分享小秘訣：「馬賽皂在好的保存環境下，放越久越好洗呢！

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第四名：家用清潔

美國銷售第一的洗衣品牌汰漬Tide，也是好市多必買的產品。近來還引進汰漬洗衣膠囊造成廣大網友熱烈討論，別看它小小一顆，去漬力、洗淨力超強的它曾讓鄉民的舊衣服「大回春」！更有網友大讚它是「豬隊友專用」，表示換成洗衣膠囊後，豬隊友終於不會再加錯洗衣產品或倒錯量啦！

還有受到許多主婦歡迎的柯克蘭黃色抹布，意外被發現用來擦車或紅白酒杯不會有水痕，也成為網路上熱烈討論的話題商品——有網友就加碼透露，具有超細纖維、超強吸水力的黃色抹布，不但可以拿來擦手機螢幕、洗車，甚至拿來擦頭髮、當寵物毛巾也相當合適，根本是家庭萬用神器～

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第五名：口腔清潔

在這個講求方便、快速的時代，電動牙刷已經成為新的刷牙趨勢了~ 與傳統牙刷相比，電動牙刷可以減短刷牙時間，且更能有效清潔牙齒，簡直是懶人世代下的產物！

備受網友推崇的德國製歐樂B電動牙刷，圓形刷頭的設計不僅能一顆一顆地將牙齒清潔乾淨，還能偵測刷牙力道，避免刷牙力道太大傷害牙齒與牙齦，不少網友都表示在好市多購買回家使用後才發現，簡直開啟全新的生活～不僅刷更乾淨、也省力！不過要注意的是，有網友曾在好市多相關社團表示過，「還是德國製的電動牙刷比較耐用。」買之前可要睜大眼睛囉～

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第六名：日常保健

說到Costco熱賣的日常保健品，口罩一定榜上有名——你問為什麼？你還以為戴口罩是因為感冒嗎？中衛醫療彩色口罩可是現代流行配件之一，不管是懶得化妝要遮素顏，還是學韓國歐巴歐逆一樣帶點神秘感，不只多色讓網友直誇「很酷、很好看」，其堅韌材質也受到網友認可「好戴、多次穿脫繩子也不會斷」，真的是好看又好用！

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第七名：女性護理

近期最有話題性的女性護理用品就屬好自在液體衛生棉了，有網友分享換衛生棉時以為自己經血量變少，翻過來才發現經血都在底部被吸好吸滿——這不是魔術，一切都要歸功於它主打的「吸收力」啦！使用起來比傳統衛生棉更輕薄透氣，成為不少女性們前往Costco必囤貨的商品。

尤其遇到優惠檔期，愛用者真的是一箱一箱的在搬，前陣子還因實在太超值而在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引爆熱烈討論，讓女性網友直呼「這個價格不囤一波不行！！」

再慢就搶不到啦！

除了上述七項好物類別，接下來就讓小編加碼介紹3項超棒的好物，心動不如趕快行動吧！

冷凍瑞士三角巧克力蛋糕&Bava Rosetta微甜紅酒

像是近期爆紅的冷凍瑞士三角巧克力蛋糕，經典的甜蜜滋味讓甜點控大暴動，還有擁有「紅酒霸主」之稱的Bava Rosetta微甜紅酒等，更是特價檔期必瘋搶的商品！

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蘭諾衣物芳香豆

衣服除了要洗乾淨外，大家都希望身上能夠保持著香香的味道，那可別錯過近期好市多網友熱議的新產品——蘭諾衣物芳香豆！不僅能讓衣物的香氣持續至少兩週，它代表的更是「女神的味道」，由Hebe女神代言的產品還不讓人心動嗎？除了倒進洗衣機使用外，網友也推薦，沒有使用時可以放在衣櫥內當芳香劑使用，甜美清新香氣讓網友大讚「香爆，穿出去一天回家都還是香味」！

Stanley保溫壺

具有超強24小時保冷、保溫、保熱的美國Stanley不鏽鋼保溫瓶，是戶外休閒的好夥伴，在網友間有著極高的評價，不僅好用又美觀，是每逢特價期間婆婆媽媽必搶購的商品之一！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月07日至2019年11月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Costco好物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。