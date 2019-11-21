變天咳不停 中醫師提醒枇杷膏別亂吃

2019-11-21 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



氣溫驟降，呼吸道開始出現各種狀況，喉嚨乾癢、咳嗽是常見的狀況。坊間流傳鹽烤橘子、煮梨子水可以治咳，很多人也會來一匙枇杷膏止咳。但中醫師提醒，枇杷膏不是人人適宜，還是要對症下藥才行。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，鹽烤橘子和梨子水對於初期的咳嗽確實有些幫助，但仍需細分咳嗽的屬性來做選擇。以中醫觀點來看，咳嗽可先分為內傷和外感兩種，再細分成熱性咳和寒性咳。

一般來說，外感主要是因為季節變化或是進出冷氣房，身體受到風、寒、濕所引起。這時候引起的咳嗽若是利用一些水果食療的方式，確實可以改善症狀。但瞿瑞瑩提醒必須根據咳嗽的屬性來選對水果。

熱性的咳嗽較為急促、大聲，且常伴隨喉嚨痛或黏稠、黃色的痰。這時候將涼性水梨拿去煮梨子水或是食用冰糖燉水梨，都很不錯。但熱性咳嗽因不適合再吃烤、炸、辣的食物，因此烤橘子加鹽或是薑湯反而會鎖喉，便不適合，

寒性的咳嗽的表現主要是喉嚨乾癢，偶爾咳兩聲，有時伴隨白色或清澈的痰，這時可以食用一些較為溫熱的水果，橘子、水梨等性寒的水果則不適合。但是瞿瑞瑩說，橘子雖然本身性寒，經過烘烤後變得比較平性，加些鹽食用，有助改善咳嗽症狀。

另外，瞿瑞瑩提醒，許多人咳嗽便會買枇杷膏來自行服用。但枇杷膏屬涼性，可能加重寒性咳嗽的症狀。且枇杷膏很甜，容易生痰，喉嚨有痰時也不適合。不過遇到嗓子沙啞、喉嚨乾燥的情況，就可服用些許枇杷膏。