衛福部桃醫為腎友設計健康餐盤 巧妙融入遊戲長新知

2019-11-21 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



衛生福利部桃園醫院腎臟病健康促進機構定期舉辦腎友會，最近一次「我的健康餐盤」講座，由腎臟科醫師丁瑞聰講解慢性腎臟病新知，及與腎友們一起DIY製作「腎臟病健康餐盤的選擇」，讓腎友飲食正確又安心。

衛福部國民健康署2018年設計了「我的餐盤」，將每日飲食指南的概念繪製成餐盤圖像，讓民眾更容易理解如何達到健康的飲食，並於日常生活中實踐。

醫師丁瑞聰表示，腎臟的功能主要在維持人體體液與代謝產物的恆定，角色不言而喻。慢性腎病是國人應該積極面對的課題，大部分的慢性腎臟病並無特效藥，但治療的方式有很多種，從腎臟的生理機能，進一步了解腎功能評估方式，認識慢性腎臟病的病因與因應治療。

桃園醫院腎臟內科個管師黃曉玲，和營養師張愛漂巧妙地將慢性腎臟病限制蛋白質及低磷、低鈉、低鉀的飲食原則，設計「我的健康餐盤」遊戲讓腎臟病友認識六大類食物並從中選擇合適的食物種類，也讓病友實際操作練習，藉由趣味比賽方式讓病友從現場眾多的食物中挑選自己的餐盤，學習飲食控制的技巧。

活動會場像是自助餐店一樣，其中一位經常外食的腎友王伯伯興奮地說，這下終於知道去自助餐夾菜，要從何夾起了。