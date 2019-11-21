親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

衛福部桃醫為腎友設計健康餐盤 巧妙融入遊戲長新知

2019-11-21 10:11聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

衛生福利部桃園醫院腎臟病健康促進機構定期舉辦腎友會，最近一次「我的健康餐盤」講座，由腎臟科醫師丁瑞聰講解慢性腎臟病新知，及與腎友們一起DIY製作「腎臟病健康餐盤的選擇」，讓腎友飲食正確又安心。

衛福部國民健康署2018年設計了「我的餐盤」，將每日飲食指南的概念繪製成餐盤圖像，讓民眾更容易理解如何達到健康的飲食，並於日常生活中實踐。

醫師丁瑞聰表示，腎臟的功能主要在維持人體體液與代謝產物的恆定，角色不言而喻。慢性腎病是國人應該積極面對的課題，大部分的慢性腎臟病並無特效藥，但治療的方式有很多種，從腎臟的生理機能，進一步了解腎功能評估方式，認識慢性腎臟病的病因與因應治療。

桃園醫院腎臟內科個管師黃曉玲，和營養師張愛漂巧妙地將慢性腎臟病限制蛋白質及低磷、低鈉、低鉀的飲食原則，設計「我的健康餐盤」遊戲讓腎臟病友認識六大類食物並從中選擇合適的食物種類，也讓病友實際操作練習，藉由趣味比賽方式讓病友從現場眾多的食物中挑選自己的餐盤，學習飲食控制的技巧。

活動會場像是自助餐店一樣，其中一位經常外食的腎友王伯伯興奮地說，這下終於知道去自助餐夾菜，要從何夾起了。

個管師黃曉玲說，成立腎友會並舉辦慢性腎臟病腎友座談會，是為了讓慢性腎臟病友對於慢性腎臟病保健，有更深入的認識與了解、相互扶持的機會，增加病患及家屬自我照顧能力。黃曉玲強調，藉由「我的健康餐盤」設計，讓腎友動手選自己喜歡吃的菜色，過程中營養師與個管師巧妙引導，有趣的小遊戲，輕鬆達到醫病共享決策，讓病患與家屬參予並了解醫療決策的過程，不知不覺中強化醫病和諧的局面。 

個管師設計「我的健康餐盤」遊戲，並引導讓長者如何慎選適的食物種類。記者鄭國樑/攝...
個管師設計「我的健康餐盤」遊戲，並引導讓長者如何慎選適的食物種類。記者鄭國樑/攝影
分享
衛福部桃園醫院設計「我的健康餐盤」遊戲，讓腎臟病友認識六大類食物並從中選擇合適的...
衛福部桃園醫院設計「我的健康餐盤」遊戲，讓腎臟病友認識六大類食物並從中選擇合適的食物種類。記者鄭國樑/攝影
分享

腎臟病

相關新聞

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

年底搭車踴躍 高鐵宣布這兩個周日增開二列次

2019-11-21 10:18

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

選舉加天候很激情！夫妻失和掛病號小心選舉症候群上身

2019-11-21 08:25

兩歲前養成親子共讀 兒醫建議從零歲開始

2019-11-21 11:09

影／累積廚餘可堆一萬座台北101 溫昇豪也教孩子惜食

2019-11-21 11:06

變天咳不停 中醫師提醒枇杷膏別亂吃

2019-11-21 10:31

國二女生大力揉眼 竟導致視網膜剝離

2019-11-21 09:42

世界抗生素周 正視抗生素抗藥問題

2019-11-21 09:16

農委會啟動收購140公斤的大肥豬 首日收600頭

2019-11-21 08:49

11月颱的海警追溯至12年前 外圍環流曾帶豪雨

2019-11-21 08:18

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37

搭高鐵送租車 輕鬆衝墾丁

2019-11-21 00:27

高鐵挺保育 帶孩子探索台灣

2019-11-21 00:20

胯下起疹羞就醫 拖成腺癌侵脊椎

2019-11-21 00:18

健康你我他／冷水洗臉再護膚 皮屑掰掰

2019-11-21 00:18

日照中心伸援 唐寶寶走出保護傘

2019-11-21 00:18

魚油助創傷修復、增強免疫 但過量會影響凝血

2019-11-21 00:18

腦膜瘤到處長 頭痛纏身20幾年 老醫師妙手救婦

2019-11-21 00:18

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

彰化長者視力檢查 6成異常或未正確使用輔具

2019-11-20 23:48

爭吵、失眠、全身痠痛… 選舉症候群病號增

2019-11-20 23:38

吃糙米較健康？專家說法不同

2019-11-20 23:37

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

擺脫冰冷數字編號 保安林將有名字了

2019-11-20 21:15

每台斤40元 農糧署將收購雲林700公噸花生

2019-11-20 20:58

單身旅行全球大調查 台灣人接受度全球第二

2019-11-20 20:35

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

白色假期 TripAdvisor精選日本、加拿大人氣滑雪勝地

2019-11-20 20:10

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

有一群人沒有選票 但專家呼籲不能遺忘他們

2019-11-20 19:25

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

東北季風影響 蘭嶼船班21日取消

2019-11-20 18:29

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

航港局11處燈塔技工招考 月薪32K起

2019-11-20 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top