超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34 聯合新聞網 綜合報導



廚具用品一直都深受婆婆媽媽的喜愛，有業者看準商機，積極推出集點換購活動，引起關注。照片為示意圖，非新聞所提的活動商品。 圖／ingimage 分享 facebook 不論是超商或超市，甚至是大型賣場，為了招攬客源不斷的推出集點活動，從新奇小物到實用的廚具鍋具等，都深受消費者歡迎。近日，一家知名的超市業者再推出集點兌換「琺瑯鑄鐵鍋」，又引起婆婆媽媽的關注，還有網友在臉書上開玩笑的說「到底要不要放過我啊？」

這家超市業者再度與德國品牌合作，推出7款換購商品，其中有6款還是台灣首度亮相，活動一出再度掀起話題。就有網友看到消息後在「氣炸鍋好好玩-食譜分享」臉書粉絲團上開玩笑的說「到底要不要放過我啊？我大概薪水有一半都花在你身上了」，足以可見活動行銷之成功。

對於喜歡集點的網友，這活動也吸引到他們的注意，「這個好生火」、「買買買！」、「我這種集點都買家庭用品，超快速」、「整個想下手了，就在家附近要剁手了啦」、「我有了！但還是想要」、「好煩，我剛換好幾支刀，現在出鍋，這是叫我天天消費嗎？」、「我覺得好會抓住煮婦（夫）的心」、「真是的…上一波的都還沒開箱使用，這樣每天都去也不是辦法」、「我也想要雙人鑄鐵鍋耶~~很難集嗎？」

不過也有網友不以為然，「其實集點換購，並不會比較划算」、「這樣換算，真的沒比較便宜」、「直接去買鍋子比較不用花那麽多錢」、「花錢累積點數好像直接買鍋子比較快（過來人的心聲）」、「覺得點數換購的門檻越來越高，已放棄」。