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若鳳凰再往這邊走 氣象局：今午後發布海警機率就提高

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11月颱的海警追溯至12年前 外圍環流曾帶豪雨

2019-11-21 08:18聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央氣象局說，過去60年當中，11月中旬以後曾發布海陸警的颱風只有九個。根據官網資料，上一次在11月發布海警的為2007年颱風米塔，2004年甚至在12月因颱風南瑪都發布海、陸上警報。

鳳凰是今年11月的第五個颱風，已經改寫1991年六個颱風的紀錄。2007年11月26日中度颱風米塔進入巴士海峽時，氣象局曾發布海警，30個小時以後解除，但外圍環流帶來豪雨，造成東北部、東部地區有零星災情發生。

另一個在11月發布警戒的颱風是2003年輕度颱風米勒，在11月2日清晨5時30分發布海警、3個小時後發布陸警，11月3日下午2時30分解除陸警。不過受颱風環流影響，恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬。有1人死亡、3人失蹤。

最近一次曾侵台的12月颱為2004年的中度颱風南瑪都，12月4日7時40分在屏東枋寮附近登陸。受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部及東半部有豪雨發生，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方。有2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。

氣象達人彭啟明說，警報發不發是「形式上」的與否，要看減弱的速度與程度，影響東北部及東部降雨。他在臉書發文指出，鳳凰颱風也可能接近台灣東南方到東部海面，不過環境上還是不利於颱風結構發展，預期在未來36-48小時內會逐步減弱為熱帶性低氣壓，但由於颱風過於接近台灣附近海面，可能接近海上警戒的範圍，這臨界點到底發或不發都有可能。

2007年的米塔颱風外圍環流帶來的超大雨量造成陽金公路金山往陽明山方向九公里處大...
2007年的米塔颱風外圍環流帶來的超大雨量造成陽金公路金山往陽明山方向九公里處大量土石坍方。本報資料照片
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颱風豪雨氣象局

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