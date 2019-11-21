11月颱的海警追溯至12年前 外圍環流曾帶豪雨

2019-11-21 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



中央氣象局說，過去60年當中，11月中旬以後曾發布海陸警的颱風只有九個。根據官網資料，上一次在11月發布海警的為2007年颱風米塔，2004年甚至在12月因颱風南瑪都發布海、陸上警報。

鳳凰是今年11月的第五個颱風，已經改寫1991年六個颱風的紀錄。2007年11月26日中度颱風米塔進入巴士海峽時，氣象局曾發布海警，30個小時以後解除，但外圍環流帶來豪雨，造成東北部、東部地區有零星災情發生。

另一個在11月發布警戒的颱風是2003年輕度颱風米勒，在11月2日清晨5時30分發布海警、3個小時後發布陸警，11月3日下午2時30分解除陸警。不過受颱風環流影響，恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬。有1人死亡、3人失蹤。

最近一次曾侵台的12月颱為2004年的中度颱風南瑪都，12月4日7時40分在屏東枋寮附近登陸。受颱風環流與東北季風的共伴效應影響，北部及東半部有豪雨發生，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米，部分地區道路坍方。有2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。