氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



中央氣象局說，第27號颱風鳳凰的路徑有往東修正，發布海上警報的機率和昨天相比有下降的趨勢，但仍不排除有發布的可能。

氣象局指出，鳳凰颱風凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方540公里的海面上，以西北西轉北的方向朝台灣東南部海面接近。今天受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區會有短暫的降雨，隨著時間愈晚，桃園以北及東半部地區的雨勢會愈趨明顯。尤其東北部整天的降雨較為持續並有局部大雨發生。氣象局今天清晨已對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭縣發布大雨特報。

此外，颱風外圍環流影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天持續受東北季風影響，但冷空氣漸減弱、氣溫緩升，北台灣由微冷轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。北部氣溫約在17至23度、中部16至29度、南部17至30度、東部17至27度。

吳德榮表示，明天東北風減弱，氣溫回升。北部、東半部有局部雨；中南部山區有局部零星飄雨，平地為多雲時晴。周六（23日）水氣減少。北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲時晴。下周日（24日）天氣好轉、氣溫續升，東北部有局部短暫雨，其他各地多雲時晴。下周一至周三（25至27日）又有另一波東北季風南下，氣溫略降、迎風面降雨。